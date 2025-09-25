الخميس 25 سبتمبر 2025
مصرع رضيعة إثر سقوطها من أعلى سلم منزل في قنا

 لقيت رضيعة مصرعها، إثر سقوطها من أعلى سلم منزل، في قرية حجازة، مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بمصرع رضيعة داخل منزل في قرية حجازة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع رضيعة عمرها عام واحد إثر سقوطها من أعلى سلم منزل أسرتها في قرية حجازة مركز قوص، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

