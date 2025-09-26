الجمعة 26 سبتمبر 2025
رياضة

النحاس يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا للقمة أمام الزمالك

عماد النحاس
عماد النحاس

 يعقد عماد النحاس المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم فى إطار التحضيرات الفنية الخاصة بالقمة المرتقبة أمام الزمالك المحدد لها الإثنين المقبل.  

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة الزمالك المرتقبة الإثنين المقبل فى إطار منافسات بطولة  الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري. 

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025. 

الأهلي الزمالك الأهلي ضد الزمالك

