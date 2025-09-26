للقضاء على قوائم الانتظار، إجراء 130 عملية جراحية بمستشفى العريش خلال أسبوع

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في شمال سيناء عن الانتهاء من إجراء 130 عملية جراحية متنوعة، وإجراء 100 مقياس سمع بمستشفى العريش العام، إلى جانب تنفيذ 22 عملية بمستشفى الشيخ زويد و14 عملية بمستشفى نخل خلال أسبوع واحد، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة للقضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة.



صحة شمال سيناء

وأوضح الدكتور عمرو عادل عبدالعال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن العمليات شملت مناظير جراحية وهضمية، وجراحات الأوعية الدموية والمفاصل والعظام، بالإضافة إلى جراحات النساء والتوليد والقسطرة القلبية، والتي أُجريت بمختلف مستشفيات المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم القضاء على نحو 90 % من قوائم الانتظار لمختلف التخصصات الجراحية، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ الخطة الموضوعة وفق المعايير الدولية، في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار التي تستهدف تقليل فترة الانتظار بين المرضى وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.