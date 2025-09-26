الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

للقضاء على قوائم الانتظار، إجراء 130 عملية جراحية بمستشفى العريش خلال أسبوع

إجراء العمليات
إجراء العمليات

 أعلنت مديرية الشؤون الصحية في شمال سيناء عن الانتهاء من إجراء 130 عملية جراحية متنوعة، وإجراء 100 مقياس سمع بمستشفى العريش العام، إلى جانب تنفيذ 22 عملية بمستشفى الشيخ زويد و14 عملية بمستشفى نخل خلال أسبوع واحد، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة للقضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة.


صحة شمال سيناء

 وأوضح الدكتور عمرو عادل عبدالعال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن العمليات شملت مناظير جراحية وهضمية، وجراحات الأوعية الدموية والمفاصل والعظام، بالإضافة إلى جراحات النساء والتوليد والقسطرة القلبية، والتي أُجريت بمختلف مستشفيات المحافظة.

وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين بمركز الرعاية في العبور إلى التحقيق

منال عوض: تنظيم السياحة البيئية بمحمية أبو جالوم والبلو هول في جنوب سيناء

 وأكد وكيل الوزارة أنه تم القضاء على نحو 90 % من قوائم الانتظار لمختلف التخصصات الجراحية، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ الخطة الموضوعة وفق المعايير الدولية، في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار التي تستهدف تقليل فترة الانتظار بين المرضى وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشؤون الصحية الشيخ زويد القضاء علي قوائم الانتظار المبادرة الرئاسية بشمال سيناء خطة وزارة الصحة صحة شمال سيناء شمال سيناء سيناء

الأكثر قراءة

جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤدي صلاة الفجر مع الطلاب

الجامعات الأهلية: فتح باب التقديم لمنح الدكتور علي مصيلحي التعليمية

11 قرارا جمهوريًا مهمًا وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار قيادات الدولة

ننشر صور ضحايا حريق مصنع الملابس بالغربية

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة (بث مباشر)

أسماء ضحايا ومصابي حريق وانهيار مصنع الملابس بالغربية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة سورتي السجدة والإنسان كل جمعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والأحزان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads