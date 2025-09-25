وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين بمركز الرعاية في العبور إلى التحقيق

تفقد الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، صباح اليوم الخميس، مركز الرعاية الأولية في العبور للاطمئنان على انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مركز الرعاية

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة أقسام الوحدة المختلفة من عيادات الكشف والاستقبال والأسنان والصيدلية وغرف التطعيمات، والمشورة، بالإضافة إلى الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات.

وشدد وكيل الوزارة أثناء جولته على الانضباط الإداري والالتزام بمعايير الجودة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، موجهًا بالالتزام الكامل بجميع إجراءات التعقيم وتوفير كافة إحتياجات وحدة الأسنان كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال معمل الرصد البيئي الجارية حاليا.

وأحال وكيل الوزارة أثناء جولته التفقدية المتغيبين عن العمل دون سند قانوني إلى التحقيق العاجل وحرص وكيل وزارة الصحة خلال الزيارة على التواصل مع الفريق الطبي المتواجد والوقوف على المشكلات والمتطلبات للوصول إلى رضاء المرضى والمترددين.

