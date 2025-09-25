إحباط محاولة 5 أشخاص للتنقيب عن الآثار بالسيدة زينب

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إحباط محاولة 5 أشخاص الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار سكنى في منطقة السيدة زينب.



التنقيب عن الآثار بالسيدة زينب

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من سكان عقار يفيد بتضررهم من صاحب عقار مجاور لهم رقم 46 أرض يعقوب لقيامة بالتنقيب عن الآثار بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتمكنوا من ضبط (5 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية)، أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه.

وعُثر بداخل الشقة على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 13 مترًا - أدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهـم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.