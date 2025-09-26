جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

علق جمال جبر رئيس إدارة الإعلام بالنادي الأهلي على حذفه منشور تأشيرة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فى الساعات الأولى من صباح اليوم، والتى قام بنشرها أمس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.

وقال جبر عبر حسابه الرسمي: “للتوضيح والتأكيد.. قام فيسبوك بحذف البوست باعتباره يحتوي على معلومات غير مسموح بتداولها.. ومع ذلك.. المهم أن الرسالة وصلت”.

من جانبه أكد الإعلامي مدحت شلبي احترامه الكامل للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مشددًا على أن تصريحاته الأخيرة لم تكن موجهة إلى شخصه أو حياته الخاصة.



وقال شلبي خلال برنامجه على قناة MBC مصر 2: "الخطيب أسطورة كبيرة وقيمة عظيمة، وما قلته لم يكن له علاقة بحياته الشخصية مطلقا، وإنما جاء في إطار عام يهدف إلى تهدئة الأجواء والارتقاء بالرياضة المصرية".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الكرة المصرية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

