"استقوت بالأيام علينا" تعاون جديد بين طارق الشيخ وعصام حجاج

يستعد نجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ لطرح عمل غنائي جديد بعنوان "استقوت بالأيام"، بالتعاون مع الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقي إسلام ساسو.

الأغنية تحمل طابعًا إنسانيًا مؤثرًا، حيث يناقش طارق من خلالها أوجاع الحياة وقسوتها، وينطلق مطلعها بكلمات قوية: "استقوت بالأيام علينا، شوهت أجمل ما فينا، زرعت الحزن في ماضينا، خلتنا مش عارفين نعيش."



ومن المقرر طرح الأغنية قريبًا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.



وفي سياق متصل، طرح طارق الشيخ مؤخرًا أحدث أغانيه "كله باع"، التي كتبها الشاعر سامح الكومي، ولحنها خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري، وميكس وماستر محمد جودة. وتعكس كلمات الأغنية مرارة الخيانة والغدر من الأقربين، وتقول في مطلعها:"الكل متفقين عليك ناصبينلك ألف فخ، صاحبك ده أولهم أذيك لا وأنت فاكره أخ...".



بهذا يُواصل طارق الشيخ تقديم أغانٍ تمس الوجدان، وتعبر عن معاناة الناس اليومية، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز نجوم الأغنية الشعبية في مصر والعالم العربي.

