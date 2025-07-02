طارق الشيخ بعد وفاة أحمد عامر: هوصي أولادي يحذفوا الأغاني بتاعتي بعد ما أموت

كشف المطرب طارق الشيخ، عن وصية المطرب الراحل أحمد عامر بحذف أغانيه من منصات الموسيقى الرقمية، وأيضًا المطربين الذي تعاون معهم مثل حمو بيكا وشحتة كاريكا، معقبًا: "يا بخته أنه عمل كده".

المطرب طارق الشيخ

وتابع طارق الشيخ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل: "وصية أحمد عامر بأنه يتم حذف أغانيه.. يا بخته باللي عمله وهو جدع علشان سيرته تكون طيبة مش سيرة الفن.. وهوصي أولادي بعد عمر طويل أني أحذف أغانيا وفي ناس حافظة كلمات الأغاني بتاعتي".

وتابع: "سيرة أحمد هتكون طويلة والأغاني مش بتخلد صاحبها، في ناس عملت أغاني وحشة وفيها كلام خارج وهو الحمد لله معملش كده".

وأوضح طارق الشيخ أنه شعر بالصدمة عندما سمع نبأ وفاة المطرب أحمد عامر، كونهما كانا متفقين على الغناء سويًا في حفل زفاف بالمنصورة.





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