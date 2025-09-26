معظمهم نساء وأطفال، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء إلى 183 شهيدا وجريحا

أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على صنعاء وسط اليمن إلى 183 شهيدا ومصابا غالبيتهم نساء وأطفال.



وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثي أنيس الأصبحي عبر منصة إكس أن "عدد الضحايا المدنيين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية على العاصمة صنعاء ارتفع إلى 9 شهداء و174 جريحًا في حصيلة غير نهائية".

وأضاف أن "معظم الضحايا من النساء والأطفال؛ شهيدتان و35 جريحة، و4 شهداء أطفال و59 جريحًا".



وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين أن "فرق الدفاع المدني والإسعاف مازالت تبحث عن ضحايا من تحت الركام والأنقاض والتعرف عليهم".



ومساء الخميس، نفذت مقاتلات إسرائيلية 13 غارة جوية على مجمع الرئاسة ومعسكر النهدين الواقع ضمنه جنوبي صنعاء، ومواقع في منطقة حدة جنوبي المدينة، ومقر جهاز الأمن والمخابرات في منطقة شعوب وسط صنعاء.



وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن من بين الأهداف المستهدفة "مقر قيادة التحكم لقيادة الأركان الحوثية، ومجمعات لجهاز الأمن والمخابرات التابع للنظام الحوثي، إلى جانب مديرية الإعلام العسكري ومعسكرات رُصد داخلها وسائل قتالية وعناصر عسكرية يتبعون لنظام الإرهاب الحوثي".



وأضاف أدرعي أن: "الغارات جاءت في ضوء الهجمات التي يقودها النظام الحوثي ضد دولة إسرائيل، والتي تشمل إطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ أرض-أرض نحو الأراضي الإسرائيلية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.