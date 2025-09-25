الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غارات إسرائيلية على صنعاء باليمن

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على اليمن

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، اليوم الخميس، بأن غارات إسرائيلية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء. 

غارات إسرائيلية على صنعاء

ومن جانبه، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو شن غارات على اليمن

وفي السياق ذاته، زعمت القناة 13 الإسرائيلية أن الغارات استهدفت قادة عسكريين ومقرات قيادية ومخازن أسلحة للحوثيين. 

وفي وقت سابق، توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحوثيين بـ"ضربة قاسية وموجعة". 

هجوم حوثي يستهدف إيلات 

وجاء حديث نتنياهو بعد استهداف مسيرة حوثية منطقة سياحية في مدينة إيلات، مما خلف عشرات المصابين. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صنعاء جماعة الحوثى اليمن إيلات جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

انفجار في البحر الأحمر قرب سفينة إسرائيلية وأنباء عن هجوم حوثي

قيادي حوثي بعد العدوان الإسرائيلي: عملياتنا لإسناد غزة مستمرة

الأكثر قراءة

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

بعد تداول اسم الفنان ياسر جلال، كيف يختار رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشيوخ؟

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي ووزيري الدفاع والداخلية وكبار رجال الدولة (فيديو وصور)

8 قرارات جديدة وعاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

غارات إسرائيلية على صنعاء باليمن

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

السيسي مرحبًا بمبادرة ترامب لوقف حرب غزة: أتطلع إلى تنفيذها في أقرب وقت ممكن

صورها أثناء ارتكابه الجريمة، ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح في السلام

خدمات

المزيد

الروص يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عريض الحبة بـ 27 جنيها، أسعار الأرز بالأسواق اليوم الخميس

مفاجأة في أسعار البيض، كرتونة البيض تسجل هذا الرقم ببورصة الدواجن اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 25-9-2025

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها بتحقيق الاستقرار والسعادة

هل يجوز شراء السلع التي يظن أنها مسروقة؟ الإفتاء ترد

«وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ»، الشيخ سيد طنطاوي يوضح معجزة تعاقب الأيام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads