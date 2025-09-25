غارات إسرائيلية على صنعاء باليمن

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، اليوم الخميس، بأن غارات إسرائيلية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء.

غارات إسرائيلية على صنعاء

ومن جانبه، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو شن غارات على اليمن.

وفي السياق ذاته، زعمت القناة 13 الإسرائيلية أن الغارات استهدفت قادة عسكريين ومقرات قيادية ومخازن أسلحة للحوثيين.

وفي وقت سابق، توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحوثيين بـ"ضربة قاسية وموجعة".

هجوم حوثي يستهدف إيلات

وجاء حديث نتنياهو بعد استهداف مسيرة حوثية منطقة سياحية في مدينة إيلات، مما خلف عشرات المصابين.

