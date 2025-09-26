الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحذير من ملاحة خليج السويس وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 40:50 كم، وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر.

خريفي بامتياز، حالة الطقس اليوم الجمعة

طقس الأربعاء، اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 24.

