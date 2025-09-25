الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أمطار متوسطة على هذه المدن، حالة الطقس غدا الجمعة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية  سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة وسقوط أمطار خفيفة على الاسكندرية قد تكون متوسطة على السلوم ومطروح والعلمين وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا الجمعة 26- 9- 2025 في الفيوم

منها أمطار ورياح مثيرة للأتربة، الأرصاد تحذر من ظواهر جوية مقلقة في طقس اليوم

كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت ظهور بعض السحب المنخفضة غدا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى  قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من شبورة مائية  على مناطق من شمال الصعيد  على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري من الرابعة فجرا وتنتهى  الثامنة صباحا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة حيث يسود طقس خريفى معتدل حار رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة  ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 24
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا حالة الطقس

مواد متعلقة

انخفاض لم يشهده الصعيد منذ شهور، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

استمرار انخفاض درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الخميس

شبورة واضطراب الملاحة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

رياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

الأكثر قراءة

"حفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي"، استقالة مفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون البنات

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على بولونيا 0/1 في الشوط الأول

زغلول صيام يكتب: عفوا كابتن شوبير.. تكريم أساطير حراس المرمى له أصول!!

أشرف زكي يعلن ترك منصبه في نقابة المهن التمثيلية

احترامي له محسوم، مدحت شلبي يعتذر لـ الخطيب بعد تصريحات تأشيرة أمريكا

ترامب يصف أردوغان بـ أستاذ التزوير (فيديو)

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع برونو لاج

ليل يستهل مشواره في الدوري الأوروبي بالفوز على بران 2-1

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بقضاء الدين وتفريج الكروب

بالدليل من السنة النبوية، حث الإسلام على العمل والتحذير من سؤال الناس

«نصر من الله وفتح قريب»، محمد سيد طنطاوي يكشف عن بشرى سارة للمؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads