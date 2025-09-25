الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس عن تسليم سلاحها: لا يمكن المساس به ما دام الاحتلال جاثما على أرضنا

حماس، فيتو
حماس، فيتو

قالت حركة حماس تعقيبا على خطاب الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة إن المقاومة مسئولية وطنية وأخلاقية تستمد شرعيتها من الشعب.

 

حماس لن يكون لها دور في الحكم

وأضافت حماس: تأكيد السلطة أن حركة حماس لن يكون لها دور في الحكم تعد على حق شعبنا الفلسطيني الأصيل في تقرير مصيره.

وتابعت حماس: لا يمكن المساس بسلاح المقاومة ما دام الاحتلال جاثما على أرضنا ونستنكر مطالبة رئيس السلطة بتسليمه.

 

أبومازن يطالب المقاومة بتسليم سلاحها 

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، إن شعبنا في قطاع غزة يواجه منذ سنتين حرب إبادة جماعية تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

وأضاف محمود عباس: “ما تقوم به إسرائيل في غزة ليس مجرد عدوان بل جريمة إبادة وجريمة ضد الإنسانية والحكومة الإسرائيلية المتطرفة تمضي في مشاريع ضم واستيطان في القدس والضفة الغربي، نرفض ونستنكر بشدة فكرة إسرائيل الكبرى التي تشمل توسعا في دول ذات سيادة وندين بشدة الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر".

واستطرد قائلا: “نرفض ما قامت به حركة حماس في السابع من أكتوبر من استهداف مدنيين إسرائيليين وأخذهم رهائن وعلى حماس وغيرها من الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الوطنية ولا نريد دولة مسلحة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حركة حماس حماس الرئيس الفلسطيني الاحتلال قطاع غزة غزة الحكومة الإسرائيلية

مواد متعلقة

رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: 400 ألف نزحوا من غزة بسبب جرائم الاحتلال

43 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم

محمود عباس: على حماس وباقي الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية

الأكثر قراءة

"حفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي"، استقالة مفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون البنات

بتنشر الفسق والفجور، بلاغ للنائب العام ضد الراقصة دينا بعد افتتاح أكاديمية "الرقص الشرقي"

وفاة لاعب أرسنال السابق عن عمر 21 عاما

أشرف زكي يعلن ترك منصبه في نقابة المهن التمثيلية

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد إتمام التصالح مع أسرة صديقه المصاب

الشباب الأربعة على الأسفلت، الإفراج عن المتهمين في قضية مطاردة فتيات طريق الواحات

محاولات صلح بين الفنان أحمد رزق وأسرة صديق نجله في أكتوبر

زغلول صيام يكتب: عفوا كابتن شوبير.. تكريم أساطير حراس المرمى له أصول!!

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بقضاء الدين وتفريج الكروب

بالدليل من السنة النبوية، حث الإسلام على العمل والتحذير من سؤال الناس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads