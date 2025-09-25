الخميس 25 سبتمبر 2025
لحظة استهداف مروحية إسرائيلية بصاروخ في مدينة غزة (فيديو)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الخميس، إنه رصد إطلاق صاروخ من مدينة غزة نحو مروحية عسكرية. 

صفارات الإنذار تدوي في منطقة معبر إيرز بغلاف غزة الشمالي

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن صفارات الإنذار تدوي في منطقة معبر إيرز بغلاف غزة الشمالي إثر رصد إطلاق صاروخ. 

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى عملية استهداف المروحية العسكرية باءت بالفشل، مؤكدا أنه لم تلحق أضرار بالمروحية كما لم تقع أي إصابات في الحادث.

 لقطات نشرها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأظهرت لقطات نشرها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، المروحية وهي تحلق أثناء ظهور صاروخ أخطأها. 

وظهرت المروحية وهي تطلق الشعلات الضوئية لتضليل الصاروخ في حال كان حراريا.

