لحظة استهداف مروحية إسرائيلية بصاروخ في مدينة غزة (فيديو)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الخميس، إنه رصد إطلاق صاروخ من مدينة غزة نحو مروحية عسكرية.

صفارات الإنذار تدوي في منطقة معبر إيرز بغلاف غزة الشمالي

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن صفارات الإنذار تدوي في منطقة معبر إيرز بغلاف غزة الشمالي إثر رصد إطلاق صاروخ.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى عملية استهداف المروحية العسكرية باءت بالفشل، مؤكدا أنه لم تلحق أضرار بالمروحية كما لم تقع أي إصابات في الحادث.

صور تظهر محاولة المقاومة الفلسطينية استهداف مروحية إسرائيلية بصاروخ أثناء قصفها مدينة غزة شمالي القطاع pic.twitter.com/Sf7DASBHHR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 25, 2025

لقطات نشرها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأظهرت لقطات نشرها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، المروحية وهي تحلق أثناء ظهور صاروخ أخطأها.

وظهرت المروحية وهي تطلق الشعلات الضوئية لتضليل الصاروخ في حال كان حراريا.

