محمود عباس: على حماس وباقي الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، إن شعبنا في قطاع غزة يواجه منذ سنتين حرب إبادة جماعية تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أبومازن يطالب المقاومة بتسليم سلاحها

وأضاف محمود عباس: “ما تقوم به إسرائيل في غزة ليس مجرد عدوان بل جريمة إبادة وجريمة ضد الإنسانية والحكومة الإسرائيلية المتطرفة تمضي في مشاريع ضم واستيطان في القدس والضفة الغربي، نرفض ونستنكر بشدة فكرة إسرائيل الكبرى التي تشمل توسعا في دول ذات سيادة وندين بشدة الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر".

واستطرد قائلا: “نرفض ما قامت به حركة حماس في السابع من أكتوبر من استهداف مدنيين إسرائيليين وأخذهم رهائن وعلى حماس وغيرها من الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الوطنية ولا نريد دولة مسلحة”.

