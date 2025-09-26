الجمعة 26 سبتمبر 2025
أخبار مصر

المستندات المطلوبة من طلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالجامعات الحكومية 2025

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

أعلن مكتب التنسيق نتائج تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية للعام الجامعي 2025/2026.

وأكد مكتب التنسيق، أنه تم ترشيح ٣٥٦٨ طالبًا من شعبة العلمي، و٢٢٥٦ طالبًا من شعبة الأدبي، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

ونرصد من خلال هذا التقرير، الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية الأزهرية 2025، للقبول بالجامعات الحكومية واستكمال إجراءات القيد.

 

الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالجامعات الحكومية 

حدد دليل قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية الأوراق والمستندات المطلوبة من طلاب الثانوية الأزهرية لاستكمال قيدهم بالجامعات والمعاهد الحكومية وجاءت كالتالي:

  • أصل شهادة النجاح الأصلية أو بيان نجاح لعام 2025.
  • أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.
  • عدد 6 صور شخصية.
  • نموذج 2 جند للطلاب الذكور فقط.
  • 5 صور من بطاقة الترشيح

موقف طلاب الثانوية الأزهرية من التحويلات بين الجامعات الحكومية 

حدد دليل قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية، قواعد هامة لقبول هؤلاء الطلاب وجاءت كالتالي:

• يمنح طلاب الثانوية الأزهرية لعام 2025 الحق في التقدم برغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني لمرة واحدة فقط خلال فترة التقديم المقررة.
• لا يحق لطلاب الثانوية الأزهرية بعد إعلان نتيجة الترشيح إجراء أي تحويلات بين الكليات أو المعاهد التي تم ترشيحهم إليها، وذلك حرصًا على استقرار منظومة القبول وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ومنع تجاوز الأعداد المقررة بكل كلية أو معهد وفق القواعد المنظمة للقبول.

