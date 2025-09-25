حماس عن تسليم سلاح المقاومة: نرفض تماهي رئيس السلطة الفلسطينية مع الرواية الصهيونية

قالت حركة حماس في بيان لها مساء اليوم، نستنكر مطالبة رئيس السلطة محمود عباس، بتسليم سلاح المقاومة في ظـل مـا يتعـرض لـه شعبنـا بغزة ومـا يقترفه المستوطنون وجيش الاحتلال بالضفة.

حماس ترفض المساس بسلاح المقاومة

وتابعت حماس، لا يمكن المساس بـ سلاح المقاومة ما دام الاحتلال جاثمًا على أرضنا.

واستطردت الحركة، محاولة فرض الوصاية على شعبنا ستفشل وتأكيد رئيس السلطة الفلسطينية أن حماس لن يكون لها دور بالحكم تعدٍ على حقّ شعبنا في تقرير مصيره.

وأضافت حماس، نرفض تماهي رئيس السلطة مع الرواية الصهيونية الزائفة التي تحاول تشويه المقاومة عبر اتهامها باستهداف المدنيين.

كلمة محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

وألقى الرئيس الفلسطيني كلمته عبر الفيديو في المناقشة العامة للجمعية العامة، بدلا من الحضور فعليا إلى مقر الأمم المتحدة، وذلك بسبب رفض الولايات المتحدة الأمريكية منحه تأشيرة دخول إلى أراضيها حيث يوجد المقر الدائم للمنظمة.

واستهل عباس كلمته بالقول: "أتحدث إليكم اليوم، بعد مرور قرابة عامين يواجه فيها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة حرب إبادة جماعية وتدمير وتجويع وتهجير تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت وجرحت خلالها أكثر من مائتين وعشرين ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ العزل، وشردت مئات الآلاف، ومنعت وصول المواد الغذائية والطبية، وتسببت في تجويع مليوني فلسطيني".

محمود عباس قال إنه ورغم كل ما عاناه شعبه إلا أنه يرفض ما قامت به حركة حماس في السابع من أكتوبر من أعمال استهدفت المدنيين الإسرائيليين، وأخذ الرهائن، قائلا إن "هذه الأفعال لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال".

كما أكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، مؤكدا الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن الحكم والأمن فيه. وقال إنه لن يكون لحماس دور في الحكم"، داعيا الحركة وغيرها من الفصائل إلى تسليم سلاحها للسلطة الوطنية الفلسطينية "في إطار عملية التوجه لبناء مؤسسات الدولة الواحدة، والقانون الواحد، وقوات الأمن الشرعية الواحدة، مجددين التأكيد على أننا لا نريد دولة مسلحة".

