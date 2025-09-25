إصابة 3 أشخاص في حادث سير بقنا

أصيب 3 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بمدخل منطقة حاجر الجبل، بمركز الوقف، بمحافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين بمدخل منطقة حاجر الجبل بمركز الوقف، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة محمد.ص.م، 25 عاما، ومحمد.ع.ع، 20 عاما، ويوسف.أ.أ، 21 عاما، وجرى نقلهم إلى مستشفى الوقف المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

