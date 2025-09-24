يترقب عشاق الدراما المصرية انطلاقمسلسل ولد بنت شايب، الذي سيبدأ عرضه خلال أيام قليلة، وسط حالة من الحماس والانتظار لما سيقدمه من أحداث مليئة بالإثارة والتشويق.

ويبحث الكثيرون عن كل ما يتعلق بهذا العمل الجديد، خاصة موعد عرض أولى حلقاته.

موعد عرض مسلسل ولد بنت شايب الحلقة الأولى

ومن المقرر أن تُعرض الحلقة الأولى من مسلسل ولد بنت شايب يوم الأربعاء المقبل الموافق الأول من أكتوبر حصريًا عبر منصة Watch It وسيتم عرض الحلقة الثانية من المسلسل في نفس اليوم.

مسلسل ولد بنت شايب

مسلسل "ولد بنت شايب" بطولة أشرف عبد الباقي وانتصار ونبيل عيسى وليلى زاهر ومن إخراج زينة أشرف عبد الباقي، ومكون من 10 حلقات.

وكانت منصة “واتش إت” قد طرحت البوستر الرسمي لمسلسل “ولد بنت شايب”، لتشعل به حماس الجمهور قبل انطلاق عرضه المرتقب.

وتصدر نجوم العمل الملصق الدعائي، وفي مقدمتهم الفنان أشرف عبد الباقي الذي ظهر بـ“لوك” مختلف، كما طرحت المنصة كذلك البرومو الذي كشف عن دخول المسلسل عالم الاستثمار في البيتكوين.

