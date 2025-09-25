الخميس 25 سبتمبر 2025
السفير الألماني يزور استديو نجيب محفوظ والمسلماني يهديه نسخة من أغاني أم كلثوم

جانب من الزيارة، فيتو

حل السفير الألماني في القاهرة يورجن شولتس ضيفًا على برنامج "عالم المعرفة" الذي يقدمه الدكتور عمرو مبروك علي موجات إذاعة البرنامج الأوروبي.

 

تحدث  السفير الألماني عن متانة العلاقات المصرية الألمانية، كما تحدث عن معالم الفن والثقافة والفلسفة الألمانية.

 

استديو نجيب محفوظ


قبيل اللقاء زار السفير الألماني استديو نجيب محفوظ، والذي يري النيل والأهرامات معًا. كان في استقبال ضيف ماسبيرو الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام الأستاذ مجدي لاشين.



وقد أهدى الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الضيف الألماني نسخة من أغاني كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وهي من إنتاج شركة صوت القاهرة التابعة للهيئة، وأشاد رئيس الوطنية للإعلام بالعلاقات المميزة بين القاهرة وبرلين

 

