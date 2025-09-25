المعامل المركزية بصحة الدقهلية تحصل على المركز الأول في مبادرة الكشف عن الأورام

وجَّه الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خالص التهنئة لإدارة المعامل المركزية بالمديرية، وذلك بمناسبة حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية وفق مؤشرات الأداء عن شهر أغسطس ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام.

المعامل المركزية تحصل على المركز الأول بمؤشرات الأداء في مبادرة الكشف عن الأورام



وأكد وكيل الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس حرص المديرية الدائم على تطوير ودعم وتشجيع أبنائها العاملين في قطاع المعامل، وتوفير كل سبل الدعم الفني واللوجستي لهم، مشيرًا إلى أن فرق العمل بالمعامل المركزية أثبتت كفاءة عالية في تنفيذ الفحوصات الطبية بدقة وسرعة، بما ساهم في تحقيق أعلى نسب إنجاز على مستوى الجمهورية.



وأشاد الدكتور حمودة الجزار بالدور البارز الذي قام به الدكتور أحمد الدمرادش، مدير إدارة المعامل، في الإشراف والمتابعة المستمرة لفرق العمل، بما كان له أثر كبير في الوصول إلى هذه النتائج المتميزة، مؤكدًا أن هذا التكريم هو نتاج عمل جماعي وجهود متكاملة بين جميع الكوادر.

نسبة إنجاز بلغت 116% في فحوصات PSA



وأشار التقرير الصادر عن مؤشرات الأداء إلى أن معامل الدقهلية حققت نسب إنجاز متميزة، حيث جاءت المعمل المشترك بالمنصورة في صدارة النتائج بتحقيق نسبة إنجاز بلغت 116% في فحوصات PSA، إذ أُجريت 29 حالة فحص مقابل 25 حالة مستهدفة. كما شهد مستشفى أجا المركزي ومستشفى بلقاس المركزي إجراء مئات الفحوصات الخاصة بمسحة عنق الرحم، حيث بلغت الحالات 942 حالة بأجا و720 حالة ببلقاس، بنسبة إنجاز وصلت إلى 1% لكل منهما.



وأوضح الدكتور حمودة الجزار أن هذا النجاح ثمرة تعاون وتكامل بين جميع فرق العمل، مؤكدًا استمرار الدعم الكامل من المديرية لمواصلة التطوير وتحقيق إنجازات جديدة في مختلف المجالات الصحية

