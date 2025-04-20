الأحد 20 أبريل 2025
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اقتصاد

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يكشف مفاجأة سارة للمصريين

الأجهزة الكهربائية،
الأجهزة الكهربائية، فيتو

أكد المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، أن الحروب التجارية العالمية تفتح أمام مصر نافذة استراتيجية لتعزيز مكانتها كقاعدة إقليمية لتصنيع وتصدير الأجهزة المنزلية، بشرط الاستعداد الجاد والاستثمار في تعميق التصنيع المحلي.

مصر وجهة محتملة في الاستثمارات 

وأوضح مبروك خلال حواره ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن التوترات التجارية بين القوى الكبرى دفعت العديد من العلامات التجارية العالمية لإعادة النظر في سلاسل التوريد، مما يجعل مصر وجهة محتملة لتلك الاستثمارات بفضل بنيتها التحتية القوية وطاقتها الإنتاجية المتنامية.

تصنيع مكونات الأجهزة الكهربائية في مصر

وأشار إلى أن بعض الشركات المحلية بدأت لاول مرة بالفعل في تصنيع مكونات الأجهزة الكهربائية التي كانت تستورد سابقًا، مما يعكس بداية حقيقية لتعميق التصنيع المحلي.  

استقرار سلاسل الإمداد 

وأضاف مبروك أن هناك حاجة ملحة لتوفير حوافز إضافية للمصانع المتخصصة في إنتاج مكونات الأجهزة الكهربائية، مثل الصاج والكباسات والمواتير، لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكد أن تعزيز التصنيع المحلي يتطلب تكامل الاستثمارات الجديدة مع شبكة قوية من الصناعات المغذية، مشيرًا إلى أن مصر نجحت حتى الآن في تحقيق نسب مكون محلي جيدة في بعض الأجهزة، مثل البوتاجاز والثلاجات والسخانات.  

وشدد على أن التحرك السريع الآن هو مفتاح الاستفادة من هذه التحولات العالمية، وأن التأخير في الاستعداد قد يعني ضياع فرص استثمارية كبيرة لصالح دول أخرى تستعد بقوة لجذب تلك المصانع.
 

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