تشكيل مباراة أوساسونا ضد إلتشي في الدوري الإسباني

أعلن مدربا فريقا أوساسونا وإلتشي تشكيل الفريقين للمباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإسباني - الليجا.

تشكيل أوساسونا ضد إلتشي

تشكيل إلتشي أمام أوساسونا

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو

ويلتقي برشلونة نظيره ريال أوفييدو في ختام الجولة السادسة من الليجا في تمام العاشرة والنصف مساء اليوم الخميس.

1- ريال مدريد 18 نقطة

2- برشلونة 13 نقطة

3- فياريال 13 نقطة

4- إسبانيول 11 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 10 نقاط

6- خيتافي 10 نقاط

7- إلتشي 9 نقاط

8- أتلتيكو مدريد 9 نقاط

9- ريال بيتيس 9 نقاط

10- ديبورتيفو ألافيس 8 نقاط

11- فالنسيا 8 نقاط

12- إشبيلية 7 نقاط

13- أوساسونا 6 نقاط

14- رايو فاليكانو 5 نقاط

15- سيلتا فيجو 5 نقاط

17- ليفانتي 4 نقاط

18- ريال سوسييداد 5 نقاط

18- ريال أوفييدو 3 نقاط

19- مايوركا نقطتان

20- جيرونا نقطتان

