من على فراش المرض أكتب هذا المقال لعل الأمور تتغير ويهتم أحد المسئولين بصحة المواطن المصرى الفقير، أو فلنقل المواطن العادى بدون شرطة، المواطن الذى لا ينتمى لجهة سياسية نافذة أو يكون نجما في الفن أو الرقص أو الكرة فيلقى كل اهتمام من السادة الكبار، ويتم علاجه على نفقة الدولة.



ذهبت إلى مستشفى دمنهور التعليمى وهى أكبر صرح طبى فى محافظة البحيرة، ودخلت لإجراء جلسات علاج لغسيل الكلى أعانكم الله من شروره ومتاعبه، فإذا بى أجد كل شيء بالمال على حساب المريض، رغم أن المستشفى يفترض أنه عام أى لكل طبقات الشعب، وإذا كنت مريضا وفقيرا فلتمت فى صمت وبكرامتك أو أن تحاول استخراج قرار للعلاج على نفقة الدولة بعد إجراءات روتينية قاهرة ومحبطة..

الحمد لله أنى موظف حكومي وانتفع بالتأمين الصحي، لكن للأسف البطاقة كانت مفقودة، حاولت استخراج بدل فاقد لها فإذا بى أواجه تعنتا شديدا من طبيب اللجنة الطبية المنوط بها الكشف، والذى يستخسر العلاج في الفقراء، وقال لى بما فيه اشترى العلاج على حسابك، فتجادلت معه وقلت له هذا حقى من الدولة التي أنا مواطن بها، وأدفع تأمينات صحية منذ أكثر من ثلاثين عاما.. بعد معاناة حصلت على البطاقة..

وللحق فقط أقول: السادة الطبيبات والأطباء في قسم كلى دمنهور قمة في الرقى والاحترام والإنسانية، يعاونهم شابات وشباب من جهاز التمريض في أوج إنسانيتهم، فقط ينقصهم الإمكانيات اللوجستية والمادية وتعوقهم مواد قانونية روتينية شديدة الحمق..

لن أذكر الجميع لكن هناك الدكتورة غادة والدكتور ولاء والدكتورة علا والدكتورة الشابة ندا، وكذلك الدكتور محمود صوان والدكتور محمد والدكتور أحمد، كلهم أناس يعملون بضمير لراحة المرضى، يعاونهم طاقم تمريض راق إنسانيا مثل الشاب عبد الحميد أو يوسف أو أحمد والآنسة صفاء..

كل هؤلاء يستحقون رعاية من الدولة لتفانيهم فى خدمة المرضى بضمير وإخلاص.. فقط من يسيء لتلك المنظومة، هم صغار الإداريين الذين يخيل لهم أنهم يعاملون أحجار تمشى على قدمين، وبجانب طبعا التكلفة المالية الباهظة الذى يتحملها الفقراء دون رحمة..

مصر تحتاج لمساواة فى حق الحياة ومساواة فى فرص النجاة دون تمييز، نحتاج للاتجاه يسارا وكفانا قبح رأسمالي يطيح بحق الحياة للجميع.

Fotuheng@gmail.com

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.