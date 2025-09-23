برتبة رائد، مقتل أول جندي إسرائيلي في عملية "عربات جدعون 2" جنوبي غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سقوط أول قتيل في عملية "عربات جدعون 2" خلال عملياته في مدينة غزة شمال القطاع.



وقال جيش الاحتلال في بيان إن "الرائد شاحار نتانيل بوزاجلو، 27 عامًا، من مجدال هعيمق، قائد سرية في سلاح المدرعات الكتيبة 77، اللواء السابع، سقط خلال القتال في شمال قطاع غزة".

كما أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن بوزاغلو هو أول ضحية في المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" التي تهدف إلى السيطرة على غزة.



من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه "بعد ظهر أمس، وخلال عملية للفرقة 36 في مدينة غزة، أطلق مسلحون قذيفة آر بي جي على دبابة كان يتواجد فيها قائد السرية"، مضيفة أن "الرائد شاحار بوزاجلو قتل، ولم يصب أفراد الطاقم الثلاثة الآخرون بأذى".

ولفتت الهيئة إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى موقع الحادث وعزلت المنطقة، وفي الوقت نفسه، أطلقت طائرة النار على نقاط مشبوهة".

وأكدت الهيئة أن الرائد شاحار بوزاجلو يعد أول جندي يقتل في مدينة غزة منذ بدء الجيش عملية احتلال المدينة.

كما قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن الرائد بوزاجلو، الذي كان ضمن لواء جولاني في إطار توسع العملية، توفي بعد إصابته بصاروخ "آر بي جي" استهدف دبابته.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من مقتل 4 جنود إسرائيليين في، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم العسكرية في حي الجنينة بمدينة غزة الجنوبية.

