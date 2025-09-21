الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القسام: تمكنا من قنص جندي صهيوني وإصابته في منطقة الزرقا

القسام، فيتو
القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم  الأحد، أن مقاتليها تمكنوا أمس السبت من قنص جندي صهيوني وإصابته إصابة مباشرة في منطقة "الزرقا" جنوب مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام، الجمعة الماضي، مشاهد ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى"  ترصد إيقاع آليات العدو في حقل عبوات معد مسبقًا، شرق مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا.

وكانت كتائب القسام أطلقت قبل أسبوعين عمليات “عصا موسى” كعنوان سلسلة عمليات جديدة للرد على ضربات الاحتلال في مواجهة المرحلة الثانية من عمليات عربات جدعون.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجناح العسكري لحركة حماس جباليا شمال قطاع غزة جباليا حركة حماس

مواد متعلقة

القسام تنشر مشاهد جديدة ضمن عمليات "عصا موسى" لاستهداف جنود الاحتلال

رسالة شديدة اللهجة من كتائب القسام للاحتلال: لن تحصلوا على أي أسير حي أو ميت

كتائب القسام تعلن قصف حشود لجيش الاحتلال جنوب خان يونس

الأكثر قراءة

بعد التحذير من ظهورها المفاجئ، شراقي يكشف سر غموض بحيرة البهنسا في قلب الصحراء

أحمد شيبة يتنازل لابن شقيقته في واقعة سرقة شقته بالإسكندرية

اعترافات صادمة للخبيرة المتهمة بسرقة الأسورة الأثرية أمام النيابة: "لقيتها واقعة على الأرض ومغلفة فحطيتها في شنطتي"

الراقصة بوسي في قبضة الأمن بالعلمين

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

إخلاء سبيل نجل شقيقة أحمد شيبة و2 آخرين في واقعة سرقة شقته

فتنة أفشة في الأهلي، كيف تحرك وليد صلاح الدين لحل الأزمة؟

القناة الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آيات وأحاديث عن فضل العلم وأثر الجهل

ماذا قال النبي في طلب العلم؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads