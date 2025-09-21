القسام: تمكنا من قنص جندي صهيوني وإصابته في منطقة الزرقا

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، أن مقاتليها تمكنوا أمس السبت من قنص جندي صهيوني وإصابته إصابة مباشرة في منطقة "الزرقا" جنوب مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام، الجمعة الماضي، مشاهد ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى" ترصد إيقاع آليات العدو في حقل عبوات معد مسبقًا، شرق مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا.

وكانت كتائب القسام أطلقت قبل أسبوعين عمليات “عصا موسى” كعنوان سلسلة عمليات جديدة للرد على ضربات الاحتلال في مواجهة المرحلة الثانية من عمليات عربات جدعون.

