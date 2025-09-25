سلوفينيا تقرر حظر دخول نتنياهو إلى أراضيها

ذكرت وسائل إعلام سلوفينية، اليوم الخميس، أن الحكومة أعلنت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الأمن الداخلي والمالية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش أشخاص غير مرغوب فيهم في البلاد.

سلوفينيا تفرض حظر سفر ودخول لأراضيها على نتنياهو

كما قالت وكالة رويترز إن سلوفينيا فرضت حظر سفر ودخول لأراضيها على نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولة لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تقف موحدة وبحزم خلف حل الدولتين، مشددة على ضرورة العمل على وقف الحرب الدائرة فى قطاع غزة، ووقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم.

الجهات المانحة للمساعدات

وقالت فون دير لاين - في تصريح خاص لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أدلت به على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأذاعته الشبكة اليوم الخميس، إن أوروبا تعد من أكبر الجهات المانحة للمساعدات طوال فترة الحرب، وتعمل بجد من أجل العودة إلى مسار حل الدولتين، حيث أنه هو خطة السلام الوحيدة.

وحول مطالب ترامب بالتخلي عن إمدادات الطاقة الروسية، قالت فون دير لاين إن أوروبا قامت بالفعل بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الوافد من روسيا بنسبة 80%، كما تم وقف استيراد الفحم الروسي بشكل كامل، فيما تعمل أوروبا على التخلي نهائيا عن إمدادات الطاقة الروسية بحلول عام 2027، من خلال التركيز على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق أمن الطاقة، وللحفاظ على البيئة.

