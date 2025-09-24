الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الرئيس الإيراني أمام الأمم المتحدة: نتنياهو مجرم وسيادتنا ليست محل تفاوض

الرئيس الإيراني،
الرئيس الإيراني، فيتو

أطلق الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تصريحات حادة ضد إسرائيل والولايات المتحدة خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"المجرم"، ومؤكدًا أن إيران لن تخضع للعدوان أو العقوبات.

اتهامات لإسرائيل بارتكاب إبادة وانتهاكات إقليمية

قال الرئيس الإيراني إن العامين الماضيين شهدا "إبادة في غزة، وانتهاكًا لسيادة لبنان، ودمارًا في سوريا، وقتلًا في اليمن"، معتبرًا أن إسرائيل تسعى لفرض رؤيتها التوسعية تحت شعار "إسرائيل الكبرى".

هجمات يونيو "عدوان همجي"

وكشف أن إيران تعرضت في يونيو الماضي لاعتداء مباشر من إسرائيل والولايات المتحدة، وصفه بـ"العدوان الهمجي" و"الخيانة الجسيمة للدبلوماسية"، مضيفًا أن استهداف العلماء الإيرانيين يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

لا لسلاح نووي.. ونعم للصمود

شدد الرئيس الإيراني على أن بلاده "لا تسعى لامتلاك سلاح نووي"، لكنها في الوقت نفسه "لن تستسلم رغم العدوان والعقوبات". كما أكد أن سيادة إيران "لا تقبل التفاوض" تحت أي ظرف.

انتقادات لأوروبا

واتهم ثلاث دول أوروبية بإعادة تفعيل العقوبات على طهران "بضغط أمريكي مباشر"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تضعف مسار الحلول الدبلوماسية.

