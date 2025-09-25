ملتقى سيني جونة يعقد لقاء خاصا مع شريف عرفة ضمن فعاليات المهرجان 20 أكتوبر

يعقد ملتقى سيني جونة، لقاء خاصا مع المخرج الكبير شريف عرفة، وذلك يوم 20 أكتوبر المقبل، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي والمقرر انطلاقها يوم 16 من الشهر القادم.

المخرج شريف عرفة

ويعد المخرج شريف عرفة أحد أبرز صنّاع الحكاية في السينما، يشاركنا عرفة رحلته ورؤيته الإبداعية وأفكاره حول مستقبل السينما المصرية والعربية.

وللمرة الأولى في الجونة، يفتح المخرج شريف عرفة قلبه عن مسيرة طويلة جمعت بين الأعمال الجماهيرية والأفلام ذات المغزى العميق.

مهرجان الجونة السينمائي

هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

