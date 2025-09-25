الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ملتقى سيني جونة يعقد لقاء خاصا مع شريف عرفة ضمن فعاليات المهرجان 20 أكتوبر

المخرج شريف عرفة،
المخرج شريف عرفة، فيتو

يعقد ملتقى سيني جونة، لقاء خاصا مع المخرج الكبير شريف عرفة، وذلك يوم 20 أكتوبر المقبل، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي والمقرر انطلاقها يوم 16 من الشهر القادم. 

المخرج شريف عرفة 

ويعد المخرج شريف عرفة أحد أبرز صنّاع الحكاية في السينما، يشاركنا عرفة رحلته ورؤيته الإبداعية وأفكاره حول مستقبل السينما المصرية والعربية. 

وللمرة الأولى في الجونة، يفتح المخرج شريف عرفة قلبه عن مسيرة طويلة جمعت بين الأعمال الجماهيرية والأفلام ذات المغزى العميق.

مهرجان الجونة السينمائي 

هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. 

ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شريف عرفة مهرجان الجونة السينمائي الجونة السينمائي ملتقى سيني جونة

الأكثر قراءة

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

بعد تداول اسم الفنان ياسر جلال، كيف يختار رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشيوخ؟

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي ووزيري الدفاع والداخلية وكبار رجال الدولة (فيديو وصور)

8 قرارات جديدة وعاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

غارات إسرائيلية على صنعاء باليمن

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

السيسي مرحبًا بمبادرة ترامب لوقف حرب غزة: أتطلع إلى تنفيذها في أقرب وقت ممكن

صورها أثناء ارتكابه الجريمة، ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح في السلام

خدمات

المزيد

الروص يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عريض الحبة بـ 27 جنيها، أسعار الأرز بالأسواق اليوم الخميس

مفاجأة في أسعار البيض، كرتونة البيض تسجل هذا الرقم ببورصة الدواجن اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 25-9-2025

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها بتحقيق الاستقرار والسعادة

هل يجوز شراء السلع التي يظن أنها مسروقة؟ الإفتاء ترد

«وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ»، الشيخ سيد طنطاوي يوضح معجزة تعاقب الأيام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads