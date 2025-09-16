الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
اتفاق بين ميلان وإنتر على بيع ملعب سان سيرو التاريخي

ميلان وإنتر، فيتو
ميلان وإنتر، فيتو

توصل نادي ميلان وغريمه إنتر إلى اتفاق مع بلدية ميلانو بشأن بيع ملعب سان سيرو، في خطوة تاريخية تمهد لبناء استاد جديد حديث.

عمدة ميلانو يعلن بيع ملعب سان سيرو 

ووفقا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أعلن جوزيبي سالا، عمدة ميلانو، هذا النبأ العاجل خلال مداخلة إذاعية صباح اليوم الثلاثاء، عبر محطة "RTL 102.5".

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار سيُعرض على مجلس البلدية غدا، في إجراء يُعتبر محوريا لمستقبل كرة القدم في المدينة، وأيضا للالتزام بالمواعيد النهائية التي وضعتها الهيئات الدولية.

قطبا ميلان بهدفين لبناء ملعب جديد بحلول 2031

وأوضحت أن الناديين يهدفان لبناء ملعب جديد وذات طابع عصري بحلول عام 2031.

وقال سالا: "إذا سارت الأمور على ما يرام، سنتوجه غدا إلى المجلس بقرار البيع، لأننا بالفعل توصلنا إلى اتفاق مع الأندية".

وأضاف: "الاستاد يجب أن يكون جاهزًا بحلول عام 2031، لأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد أنه لن يدرج ميلانو ضمن المدن المستضيفة ليورو 2032 إذا ظل سان سيرو على حاله".

