رياضة

صدارة مؤقتة ليوفنتوس، ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة نابولي ضد بيزا

يوفنتوس
يوفنتوس

 ترتيب الدوري الإيطالي، يتصدر  يوفنتوس قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة الرابعة بمواجهة نابولي ضد بيزا.

ويستضيف فريق نابولي ضيفه بيزا مساء اليوم الإثنين، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، فى العاشرة الا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في ختام مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

ويسعى نابولي لاستعادة صدارة الكالتشيو في مواجهة بيزا مساء اليوم الإثنين في ختام الجولة.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة نابولي ضد بيزا

1- يوفنتوس 10 نقاط
2- نابولي 9 نقاط
3- ميلان 9 نقاط
4- روما 9 نقاط
5- أتالانتا 8 نقاط
6- كريمونيزي 8 نقاط
7- كالياري 7 نقاط
8- كومو 7 نقاط
9- أودينيزي 7 نقاط
10- إنتر 6 نقاط
11- بولونيا 6 نقاط
12- تورينو 4 نقاط
13- لاتسيو 3 نقاط
14- ساسولو 3 نقاط
15- فيرونا 3 نقاط
16- جنوى نقطتان
17- فيورنتينا نقطتان
18- بارما نقطتان
19- بيزا نقطة واحدة
20- ليتشي نقطة واحدة

جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي 

