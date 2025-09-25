ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة بعدد من المصانع في الشرقية

أكد المهندس السيد أحمد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أنه بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية.

تحرير مجموعة من التقارير

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير مجموعة تقارير إثبات حالة حيال مخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وأوضح بأن الحملة تمكنت من ضبط ٨ أطنان مواد غذائية بدون بيانات ومجهولة المصدر داخل عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان.

