الكفاية الإنتاجية تواصل تأهيل الكوادر الصناعية لتلبية احتياجات السوق

تواصل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، دورها في توفير العمالة المدربة لقطاع الصناعة والاستعانة بخبراء أجانب، لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي بهدف تطوير الصناعة وزيادة الإنتاج، وتقديم التدريب والتأهيل للمدربين بمراكز التدريب والكوادر الفنية بالمصانع على استخدام نظم إنتاجية لتشغيل المعدات والماكينات الحديثة وفقًا لمتطلبات السوق المحلي والعالمي.

يأتي هذا في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وتنفذ المصلحة برامج متميزة من خلال شراكات استراتيجية تقيمها المصلحة مع كبريات الشركات والمؤسسات الصناعية لتأهيل الكوادر الفنية وفق المعايير العالمية.

وفيما يلي أبرز البرامج التي نفذتها المصلحة العام الجاري بالشراكة مع المؤسسات الدولية:

• برنامج تدريبي في مجال التبريد والتكييف صديق البيئة بالتعاون مع مؤسستي "جايد هاوس" الالمانية و"كول أب" لعدد 60 مهندسا وفنيا من مصانع توشيبا العربي ويونيون اير وميراكو خلال الفترة من 27 /4/ 2025 حتى 22 /5/ 2025.

• تدريب 27 متدربا من دول رواندا وبروندي والصومال في مجال التبريد والتكييف بالتعاون مع الشركة المصرية للتنمية البيئية

• التعاون مع برنامج الغذاء العالمي في تنفيذ برامج تدريبية في إدارة المشروعات والتسويق الالكتروني لعدد 60 شاب.

• برامج تدريبية في تخصص اللحام (قوس كهربي) والخراطة التقليدية لعدد 4 متدربين من سلطنة عمان لمدة أسبوع.

• برنامج لحام تخصص أوكسي إستيلين لعدد 3 متدربين من دولة ليبيا لمدة اسبوع.

• برامج تدريبية في تخصصات لحام بالليزر ولحام أرجون والخراطة (أساسي – متقدم) لعدد 40 مهندس وفني من شركة ميراكو كاريير.

• اختبارات قياس مهارة في تخصصات ميكانيكا سيارات – لحام – كهرباء – تبريد وتكييف لعدد 5 متدربين.

• اختبارات قياس مهارة في تخصص اللحام بمراكز (السويس- الإسكندرية- معهد تدريب الكوادر) لعدد 816 متدربا لصالح شركة فيجن جروب للتدريب واستشارات الموارد لتأهليهم للعمل بدولة الإمارات.

• اختبارات قياس مهارة في تخصصات كهرباء – لحام – برادة – تركيبات – دهانات سيارات لعدد 139 متدربا من المتقدمين للعمل بالشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيرك).

• تقديم مجموعة من البرامج والدورات التدريبية المجانية المتخصصة لعدد 1667 شابا وفتاة في عدة مجالات أبرزها الملابس- الكلاسيك كنترول- اللحام- الالكترونيات– السكرتارية– التبريد والتكييف – الاعمال اليدوية الطاقة المتجددة – السيارات – النيوماتك- power mill وذلك ضمن مشروع التعاون بين المصلحة والاتحاد الأوروبي ومعهد السالزيان (دون بوسكو) والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والذي يهدف الي الحد من الهجرة غير الشرعية وتنظيم الهجرة الشرعية.

• تدريب 240 طالبا من المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان بإجمالي 120 ساعة تدريب عملي.

