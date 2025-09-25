الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الدفاع التركية: نجدد مطالبتنا المجتمع الدولي بالتصدي لاعتداءات إسرائيل المتصاعدة بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أكدت ‏وزارة الدفاع التركية أن‏ الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة تزيد سوء وحجم المأساة الإنسانية.

أنقرة رحبت باعتراف دول بينها أعضاء في مجلس الأمن بفلسطين 

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن ‏أنقرة رحبت باعتراف دول بينها أعضاء في مجلس الأمن، بدولة فلسطين، مشيرا إلى ‏ أن هذه الخطوة تدعم مسار حل الدولتين وتساهم في تسريع العملية.

وقالت الوزارة: “‏طالبنا ونواصل مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ تدابير فعّالة ضد اعتداءات إسرائيل المتصاعدة”.

 اتصالات الحكومة السورية مع قسد

وأضافت: نتابع عن كثب اتصالات الحكومة السورية مع "قسد" الإرهابية، و‏هجمات "قسد" في منبج وحلب خالفت اتفاق 10 مارس 2025 و‏تلك الهجمات تهدد السلام والاستقرار الإقليميَّين.

 عزم ‏أنقرة على التعاون مع دمشق 

وشددت الوزارة على عزم ‏أنقرة على التعاون مع دمشق وفق مبدأ "دولة واحدة وجيش واحد"، مشيرة إلى أن ‏زيارات القادة العسكريين السوريين لأنقرة تأتي ضمن مذكرة التفاهم الموقعة في أغسطس الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن ‏الدعم التركي يشمل تطوير قدرات الدفاع السورية في البر والبحر والجو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهجمات الإسرائيلية حجم المأساة الإنسانية وزارة الدفاع التركية دمشق

مواد متعلقة

وزير الخارجية: مصر تعول على الرئيس ترامب وجهوده في إنهاء حرب غزة

وزير الدفاع الإيطالي: إرسال سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول المساعدات إلى غزة

15 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

برصاصة واحدة عن بُعد، مقتل جندي إسرائيلي على يد عناصر حماس في غزة (صور)

هاريس: ترامب منح نتنياهو تفويضا مفتوحا ليفعل ما يشاء في غزة

الأكثر قراءة

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

تأشيرة الخطيب إلى أمريكا بعد هجوم مدحت شلبي (صورة)

بعد خطابه عن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن

أول تحرك قضائي من الأهلي ضد مدحت شلبي بعد هجومه على الخطيب

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضٍ وعقارات لتطوير الطريق الدولي الساحلي

عناق حار بين بدر عبد العاطي وهاكان فيدان يثير الجدل، والنشطاء: رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

استبعاد مديرة المدرسة وإيقاف الجاني، أول قرار من محافظ المنوفية بعد طعن طالب لزميله

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الخميس بالأسواق

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الخميس 25-9-2025 (تحديث لحظي)

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25-9-2025 بالصاغة

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ»، الشيخ سيد طنطاوي يوضح معجزة تعاقب الأيام

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads