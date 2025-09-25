الدفاع التركية: نجدد مطالبتنا المجتمع الدولي بالتصدي لاعتداءات إسرائيل المتصاعدة بغزة
أكدت وزارة الدفاع التركية أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة تزيد سوء وحجم المأساة الإنسانية.
أنقرة رحبت باعتراف دول بينها أعضاء في مجلس الأمن بفلسطين
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن أنقرة رحبت باعتراف دول بينها أعضاء في مجلس الأمن، بدولة فلسطين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تدعم مسار حل الدولتين وتساهم في تسريع العملية.
وقالت الوزارة: “طالبنا ونواصل مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ تدابير فعّالة ضد اعتداءات إسرائيل المتصاعدة”.
اتصالات الحكومة السورية مع قسد
وأضافت: نتابع عن كثب اتصالات الحكومة السورية مع "قسد" الإرهابية، وهجمات "قسد" في منبج وحلب خالفت اتفاق 10 مارس 2025 وتلك الهجمات تهدد السلام والاستقرار الإقليميَّين.
عزم أنقرة على التعاون مع دمشق
وشددت الوزارة على عزم أنقرة على التعاون مع دمشق وفق مبدأ "دولة واحدة وجيش واحد"، مشيرة إلى أن زيارات القادة العسكريين السوريين لأنقرة تأتي ضمن مذكرة التفاهم الموقعة في أغسطس الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن الدعم التركي يشمل تطوير قدرات الدفاع السورية في البر والبحر والجو.
