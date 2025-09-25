الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المفوضية الأوروبية: أوروبا تقف موحدة وبحزم خلف حل الدولتين

رئيسة المفوضية الأوروبية،
رئيسة المفوضية الأوروبية، فيتو

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تقف موحدة وبحزم خلف حل الدولتين، مشددة على ضرورة العمل على وقف الحرب الدائرة فى قطاع غزة، ووقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم.

الجهات المانحة للمساعدات

وقالت فون دير لاين - في تصريح خاص لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أدلت به على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأذاعته الشبكة اليوم الخميس، إن أوروبا تعد من أكبر الجهات المانحة للمساعدات طوال فترة الحرب، وتعمل بجد من أجل العودة إلى مسار حل الدولتين، حيث أنه هو خطة السلام الوحيدة.

وحول مطالب ترامب بالتخلي عن إمدادات الطاقة الروسية، قالت فون دير لاين إن أوروبا قامت بالفعل بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الوافد من روسيا بنسبة 80%، كما تم وقف استيراد الفحم الروسي بشكل كامل، فيما تعمل أوروبا على التخلي نهائيا عن إمدادات الطاقة الروسية بحلول عام 2027، من خلال التركيز على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق أمن الطاقة، وللحفاظ على البيئة.

احترام ميثاق الأمم المتحدة

وبشأن أوكرانيا، قالت فون دير لاين، إن أوروبا تدعم أوكرانيا "ليس فقط لحماية استقلالها وسيادتها وإنما أيضا للحفاظ على النظام العالمي واحترام ميثاق الأمم المتحدة".

وأضافت أنه تم استثمار 175 مليار يورو حتى الآن لزيادة قدرات أوكرانيا الدفاعية ولدعم اقتصادها، مشيرة إلى أن أوروبا ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت، إلى أن يجلس الجانب الروسي على طاولة المفاوضات للوصول إلى تسوية سلمية للصراع الدائر منذ عام 2022.

 إسقاط الأجسام الطائرة المشبوهة

وحول رأيها في قضية إسقاط الأجسام الطائرة المشبوهة أو الطائرات في حال انتهاكها للمجال الجوي لأوروبا، قالت فون دير لاين إنها ترى ضرورة الدفاع عن كل شبر من أراضي أوروبا، وبالتالي في حال حدوث انتهاك للمجال الجوي، فإن إسقاط أي طائرات مقاتلة بعد تحذيرها أمر مطروح على الطاولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيسة المفوضية الأوروبية وقف الحرب الدائرة فى قطاع غزة غزة إسقاط الأجسام الطائرة المشبوهة حل الدولتين

مواد متعلقة

أحمد الشرع أمام الأمم المتحدة: أتعهد بتقديم كل من تلطخت يداه بالدماء للعدالة

الرئيس الإيراني أمام الأمم المتحدة: نتنياهو مجرم وسيادتنا ليست محل تفاوض

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لا بد من تحقيق مستقل في مهاجمة أسطول الصمود

ترامب أثناء مغادرته الأمم المتحدة: عقدنا اجتماعا جيدا للغاية بشأن غزة وأعتقد نستطيع التوصل إلى حل

الأكثر قراءة

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

تأشيرة الخطيب إلى أمريكا بعد هجوم مدحت شلبي (صورة)

بعد خطابه عن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن

أول تحرك قضائي من الأهلي ضد مدحت شلبي بعد هجومه على الخطيب

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضٍ وعقارات لتطوير الطريق الدولي الساحلي

عناق حار بين بدر عبد العاطي وهاكان فيدان يثير الجدل، والنشطاء: رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

استبعاد مديرة المدرسة وإيقاف الجاني، أول قرار من محافظ المنوفية بعد طعن طالب لزميله

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الخميس بالأسواق

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الخميس 25-9-2025 (تحديث لحظي)

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25-9-2025 بالصاغة

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ»، الشيخ سيد طنطاوي يوضح معجزة تعاقب الأيام

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads