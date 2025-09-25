دفعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، اليوم الخميس، بعدد من صهاريج المياه و5 سيارات إسعاف إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وذلك في إطار استمرار الدعم الإنساني المقدم للأشقاء الفلسطينيين.

الإمارات تدفع بصهاريج مياه و5 سيارات إسعاف لغزة عبر معبر رفح

وقالت مصادر بمعبر رفح البري: إن عملية إدخال الشاحنات وصهاريج المياه جرت بالتنسيق مع السلطات المصرية والجهات المعنية، وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة داخل القطاع.

كان ميناء العريش البحري استقبل سفينة حمدان الإنسانية محملة بـ7 آلاف طن من المساعدات الإغاثية و5 سيارات إسعاف تمهيدا لدخولها غزة عبر معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم.

ويأتي ذلك متزامنًا مع استئناف إدخال شاحنات المساعدات والوقود عبر معبر كرم أبو سالم، بعد توقف استمر 3 أيام بسبب عطلة رأس السنة العبرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.