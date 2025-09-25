الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الإمارات تدفع بصهاريج مياه و5 سيارات إسعاف لغزة عبر معبر رفح

صهاريج مياه
صهاريج مياه

دفعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، اليوم الخميس، بعدد من صهاريج المياه و5 سيارات إسعاف إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وذلك في إطار استمرار الدعم الإنساني المقدم للأشقاء الفلسطينيين.

الإمارات  تدفع بصهاريج مياه و5 سيارات إسعاف لغزة عبر معبر رفح

وقالت مصادر بمعبر رفح البري: إن عملية إدخال الشاحنات وصهاريج المياه جرت بالتنسيق مع السلطات المصرية والجهات المعنية، وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة داخل القطاع.

كان ميناء العريش البحري استقبل سفينة حمدان الإنسانية محملة بـ7 آلاف طن من المساعدات الإغاثية و5 سيارات إسعاف تمهيدا لدخولها غزة عبر معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم.

وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين بمركز الرعاية في العبور إلى التحقيق

منال عوض: تنظيم السياحة البيئية بمحمية أبو جالوم والبلو هول في جنوب سيناء

ويأتي ذلك متزامنًا مع استئناف إدخال شاحنات المساعدات والوقود عبر معبر كرم أبو سالم، بعد توقف استمر 3 أيام بسبب عطلة رأس السنة العبرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السلطات المصرية المساعدات الإغاثية الفلسطينيين شمال سيناء شاحنات المساعدات معبر كرم ابو سالم معبر رفح البري

الأكثر قراءة

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

تأشيرة الخطيب إلى أمريكا بعد هجوم مدحت شلبي (صورة)

بعد خطابه عن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن

أول تحرك قضائي من الأهلي ضد مدحت شلبي بعد هجومه على الخطيب

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضٍ وعقارات لتطوير الطريق الدولي الساحلي

عناق حار بين بدر عبد العاطي وهاكان فيدان يثير الجدل، والنشطاء: رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

استبعاد مديرة المدرسة وإيقاف الجاني، أول قرار من محافظ المنوفية بعد طعن طالب لزميله

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الخميس بالأسواق

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الخميس 25-9-2025 (تحديث لحظي)

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25-9-2025 بالصاغة

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ»، الشيخ سيد طنطاوي يوضح معجزة تعاقب الأيام

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads