انخفاض الدواجن إلى 55 جنيها، الشعبة توضح حقيقة تراجع الأسعار

سجلت أسعار الفراخ اليوم السبت، انخفاضًا ملحوظًا في بورصة الدواجن، لتكسر حاجز الـ 60 جنيها هبوطًا، لأول مرة منذ أكثر من عام، فهل تواصل أسعار الدواجن التراجع لتصل لـ 55 جنيها للكيلو في المزارع؟

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، انخفاض أسعار الدواجن في المزارع لتتراوح بين 58 جنيها و59 جنيها للكيلو.

استمرار الانخفاضات في أسعار الدواجن ينذر بأزمة كبير للمنتجين

وقال «السيد» لـ«فيتو»: إن مواصلة الانخفاضات في أسعار الدواجن ينذر بأزمة كبير للمنتجين، إذ يعد سعرًا منخفضًا ولا يلائم تكلفة الإنتاج.

د. عبدالعزيز السيد

أسعار مدخلات صناعة الدواجن مرتفعة للغاية

وأوضح أن أسعار مدخلات صناعة الدواجن مرتفعة للغاية، وذلك مقارنة بسعر كيلو الدواجن، فمثلًا سعر الكتكوت يتراوح من 25 إلى 30 جنيهًا، وبحساب سعر العلف الذي يصل الكيلو منه إلى 22 جنيها، أي أن 3 كيلوات علف بـ 66 جنيهًا، بحساب الأدوية البيطرية ب 15 جنيهًا، ونسبة النافق من 5 إلى 10%، فإن التكلفة تتخطى السعر الحالي بأضعاف.

65 جنيها السعر الذي يجب ألا تقل عنه الدواجن

وأضاف أن كل هذه التكلفة ولم نحتسب التكاليف الخاصة بالعمالة وأسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه وإيجار المزرعة، ولو قلنا أن نصيب الدجاجة منهم 15 جنيهًا، فإن تكلفة الإنتاج تصل 135 جنيهًا، ونصفها 65 جنيها وهو السعر الذي يجب ألا يقل عنه سعر كيلو الفراخ.

أسباب انخفاض أسعار الدواجن

وقال: إن سعر الفراخ الذي يرضي المنتج هو 68 جنيهًا، لكن 55 جنيهًا يعني تكبد المنتجين خسائر كبيرة، موضحًا أن انخفاض الدواجن بسبب زيادة الإنتاج، ولكن مع انخفاض السعر مقارنة بالتكلفة فإن المربين سيخسرون ويخرجون من المنظومة، وهو ما سينتج عنه شحية في الإنتاج ومشكلات تعيد السعر إلى مستويات مرتفعة.

استمرار الانخفاض خراب للعاملين في القطاع وخاصة للصغار المربين

وأضاف أن في ظل الظروف الراهنة في سوق الدواجن قد تصل لسعر 55 جنيها، لكن على أرض الواقع هذا السعر «خراب للعاملين في القطاع وخاصة للصغار المربين»، وينذر بأن نعودة مرة أخرى لأزمة عام 2022، التي حدثت مع خروج المربين من المنظمة، وانخفضت الإنتاجية، التي وصل سعر الدواجن معها لـ 100 جنيه في المزرعة، ويمكن أن يتكرر هذا السيناريو.

ضرورة تدخل الحكومة سريعا

وشدد رئيس شعبة الثروة الداجنة على أنه لابد من تدخل الحكومة سريعًا لوضع تسعيرة نستطيع من خلالها ضبط السوق، لضمان الحفاظ على المنظومة وضمان عدم وجود ظلم للمنتج، ودائمًا ما نطالب بوجود معادلة سعرية ترضي جميع الأطراف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.