محافظ شمال سيناء يبحث فتح فصول للخدمات وطلاب المنازل

استقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لبحث فتح فصول جديدة للخدمات التعليمية وطلاب المنازل، حرصًا على تلبية احتياجات الطلاب وتيسير العملية التعليمية بالمحافظة.

محافظ شمال سيناء يجتمع مع وكيل وزارة التربية والتعليم

كان عدد من أولياء الأمور اشتكى من عدم وجود فصول خدمات في المدارس مما يضيع على الطلاب فرص الالتحاق بالثانوية العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.