الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
محافظ شمال سيناء يبحث فتح فصول للخدمات وطلاب المنازل

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يبحث فتح فصول للخدمات وطلاب المنازل

استقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لبحث فتح فصول جديدة للخدمات التعليمية وطلاب المنازل، حرصًا على تلبية احتياجات الطلاب وتيسير العملية التعليمية بالمحافظة.

 

محافظ شمال سيناء يجتمع مع وكيل وزارة التربية والتعليم 

كان عدد من أولياء الأمور اشتكى من عدم وجود فصول خدمات في المدارس مما يضيع على الطلاب فرص الالتحاق بالثانوية العام.

