الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هيرميس تنهي إصدار سندات توريق بقيمة 224 مليون جنيه لـ«بريميوم إنترناشيونال»

مي حمدي، فيتو
مي حمدي، فيتو

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 224 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان. 

وتعد تلك الصفقة الإصدار العاشر منذ تأسيس شركة «بريميوم إنترناشيونال»، والرابع ضمن برنامج سندات التوريق السابع للشركة. 

إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض

وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين:

تبلغ قيمة الشريحة (A) 69.4 مليون جنيه ومدتها 12 شهر، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 

تبلغ قيمة الشريحة (B) 154.6 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني A- 

 

وفي هذا السياق قالت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس: إن الشراكة الوطيدة بين إي اف چي هيرميس و«بريميوم إنترناشيونال» تعكس التزامهما المتجدد بتطوير استراتيجيات مالية ابتكارية تتماشى مع احتياجاتهما دائمة التطور. 

وأضافت مي حمدي أن هذا الإصدار العاشر لشركة «بريميوم إنترناشيونال» يؤكد على قدرتها على مواجهة التحديات فضلًا عن مواصلة تعظيم القيمة المستدامة لجميع الأطراف ذات العلاقة، معربة عن اعتزازها بالمساهمة في دفع مسيرة التنمية لشركة «بريميوم إنترناشيونال» وتسهيل حصول الشركة على مصادر تمويلية متنوعة. 

كما أكدت مي حمدي على التزام إي اف چي هيرميس بمواصلة توفير حلول رأس مال الدين المتطورة لتلبية احتياجات العملاء، بما يمهد الطريق للشركات للحصول على خيارات تمويلية مختلفة، تمكنهم من التوسع بنطاق عملياتهم وتنمية أعمالهم رُغم التحديات الاقتصادية القائمة.

هيرميس المستشار المالي الأوحد 

قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، والمرتب العام، ومروج الإصدار، وضامن التغطية في الصفقة، فيما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما شارك بنك التنمية الصناعية (IDB) بالإصدار، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني، وتولى مكتب بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.

