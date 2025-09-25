شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكشف عن القائمة القصيرة لعروض الدورة العاشرة

كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته العاشرة، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن القائمة القصيرة للعروض المرشحة للتصفية النهائية.

عروض مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

وتقدم للمهرجان 602 عرضًا مسرحيًا من 64 دولة حول العالم في مسابقات المهرجان المختلفة، التي تشمل "العروض الكبرى"، "المونودراما"، "مسرح الشارع"، و"عروض الطفل".

وبعد المشاهدة من قبل اللجنة، تم اختيار 140 عرضًا مسرحيًا للانتقال إلى القوائم القصيرة في هذه المسابقات.

وفي مسابقة العروض الكبرى، التي تقدم لها 202 عرضا، تم اختيار 67 عرضًا فقط للوصول إلى القائمة القصيرة، من أبرز العروض التي تم اختيارها: "The G Method" من رومانيا، و"SCREEN" من إيطاليا، و"Between Heaven and Earth" من بولندا.

كما تم اختيار عدة عروض مصرية من بينها "الأفاعي"، "العشاء الأخير"، "رغبة تحت شجر الدردار"، "سالب واحد"، "الجريمة والعقاب"، "دوار بحر"، "الوحش"، و"دراما الشحاذين"، كذلك ضمت القائمة عروضًا من المغرب مثل "أدناس ADNASS"، ومن تونس مثل "Show off لاموضى"، ومن كوريا الجنوبية "Black Stain".

أما مسابقة المونودراما، التي تقدم لها 153 عرضًا، فقد تم اختيار 28 عرضًا للوصول إلى القائمة القصيرة، من هذه العروض، "مسرحة ماسح الأحذية" من قطر، و"KRIEG/ACINSELAK" من جمهورية مقدونيا الشمالية، و"الطريقة المضمونة للتخلص من البقع" و"يوميات ممثل مهزوم" من مصر، و"قمر أحمر" من العراق.

كما تم اختيار عرض "NAKATA / a cleaning Lady Midnight summer dream" من فرنسا، و"عالحافة … derrières les barreaux" من تونس، و"Da Capo: From the Beginning" من كوريا الجنوبية، و"The Nightingale" من الصين.

وفي مسابقة مسرح الشارع والفضائيات المسرحية غير التقليدية، التي شهدت 147 عرضًا، تم اختيار 33 عرضًا، ومن أبرز العروض التي وصلت إلى القائمة القصيرة: "Risk" من أرمينيا، و"هل من أحد بالخارج.. ؟" و"ع اللي يشيل" و"الضيف" و"بنك الندى" و"الأولاد الطيبون يستحقون العطف" و"دورا.... عن مسرحية (صورة دورا)" و"هل تراني الآن؟" من مصر، و"WHEN?!" من الإمارات، و"فوبيا" من العراق، و"على حافة الانهيار" من سلطنة عمان، و"Pellicule" و"شكون" من تونس.

وفي مسابقة عروض الطفل، التي تقدم لها 100 عرض، تم اختيار 13 عرضًا، من أبرزهم "Swan Lake (3D)" من إسبانيا، و"الفأر الخياط (بداية النهاية)" من الجزائر، و"نيليـ فون" من مصر، و"الأمير الصغير" من تونس، و"Beauty" ("Красавица") من روسيا.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

يُعد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الذي يُقام برعاية ودعم عدد من الجهات الرسمية المصرية والدولية، أحد أبرز المهرجانات المسرحية الموجهة للشباب على مستوى العالم العربي والدولي، ومنذ انطلاقه عام 2016، وهو يسعى إلى فتح آفاق الحوار الثقافي والفني بين المبدعين الشباب، وتشجيع التجارب المسرحية الطليعية، مع التركيز على اكتشاف وتقديم أصوات ورؤى جديدة في المسرح.

