براءة عامل من تهمة إدارة نادٍ صحي في الأعمال المنافية بمدينة نصر

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بقبول الاستئناف المقدم من عامل على حكم حبسه 3 سنوات في تهمة إدارة ناد صحي بدون ترخيص، واستخدامه في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

تفاصيل الضبط

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إدارة نادٍ صحي بدون ترخيص بتشغيله في استقطاب راغبي المتعة الحرام، وتقديم خدمات مشبوهة مقابل مبالغ مالية.

وبعد تقنين الإجراءات، استهدفت قوات الأمن المكان، وتمكنت من التحفظ علي المكان وتبين أن المسئول عن الإدارة هارب.

وبمواجهته أنكر ما نسب إليه من اتهامات، ودفع محاميه بمكتبية التحريات وعدم معقولية الواقعة، كما أن موكله كان خارج البلاد وقت الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

