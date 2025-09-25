الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب في النزهة للمحاكمة

احالة 6 متهمات للمحاكمة،
احالة 6 متهمات للمحاكمة، فيتو

أمرت نيابة النزهة بإحالة 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل نادٍ صحي "غير مرخص" في دائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، مقابل مبالغ مالية، لمحكمة الجنح.

وقالت المتهمات، إنهن اعتدن ممارسة الأعمال المنافية للآداب واستقطاب زبائنهن من الرجال راغبي المتعة الحرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل 2000 جنيه لليلة الواحدة.

وأشارت المتهمات إلى أن 4 منهن كن في السجن منذ فترة في قضية آداب، ثم خرجن وعدن لمزاولة نشاطهن مرة أخرى.


تفاصيل الضبط

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص بغرض استقطاب راغبي المتعة الحرام، وتقديم خدمات مشبوهة مقابل مبالغ مالية.

وبعد تقنين الإجراءات، استهدفت قوات الأمن المكان، وتمكنت من ضبط السيدة المسئولة عن الإدارة، وبصحبتها: شاب، و5 سيدات أخريات، بينهن 4 لهن معلومات جنائية سابقة.

اعترافات المتهمين

بمواجهتهم، أقروا بممارسة النشاط غير المشروع على النحو الذي ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة النزهة قسم شرطة النزهة الإدارة العامة لحماية الآداب قطاع الشرطة المتخصصة النيابة العامة

مواد متعلقة

التحقيق مع المتهمين بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل نادٍ صحي بالعجوزة

حجز 15 شخصا لإدارتهم نادٍ صحي في الأعمال المنافية بالتجمع

الأكثر قراءة

بعد خطابه عن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن

تسبب مرضًا خطيرًا وسكتة دماغية، تحذير قوي من تناول مشروبات الدايت ببديل السكر «إريثريتول»

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

ظهرت الآن، نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لمسابقة عمال المساجد بـ "الأوقاف"

قمة الأهلي والزمالك، مواعيد الجولة التاسعة من الدوري المصري

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

القوات المسلحة تكثف جهودها على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25-9-2025 بالصاغة

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الخميس 25-9-2025

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads