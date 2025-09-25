الخميس 25 سبتمبر 2025
اقتصاد

التبادل التجاري بين مصر وباكستان يسجل 217 مليون دولار خلال 2024

جانب من اللقاء

عقد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، اجتماعًا مع  سفير دولة باكستان لدى جمهورية مصر العربية عامر شوكت، وذلك في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وباكستان.

حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان خلال عام 2024

وأكد الشريف أن هذا الاجتماع الهام يأتي في توقيت تشهد فيه العلاقات بين البلدين زخمًا متزايدًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان خلال عام 2024 نحو 217 مليون دولار أمريكي، منهم صادرات مصرية بقيمة 104 مليون دولار أمريكي، وواردات من باكستان بقيمة 113 مليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز المبادلات التجارية في ضوء القدرات التصديرية التي تتمتع بها الشركات المصرية.

حجم الاستثمارات الباكستانية

وأشار الشريف إلى أن حجم الاستثمارات الباكستانية في مصر يبلغ نحو 36 مليون دولار من خلال 177 شركة باكستانية، مؤكدًا أن هذا العدد مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة في ظل تواصل عدد من الشركات الباكستانية العاملة في مجالات إنتاج الهواتف المحمولة، والموتوسيكلات الكهربائية، وتخزين الحبوب مع نظرائهم المصريين لبدء أنشطتهم في مصر قريبًا. 

باكستان تطالب بإجراءات ضد التهديدات الإرهابية بأفغانستان

أخبار مصر اليوم.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي لوزراء دفاع إيطاليا وباكستان.. مجلس الوزراء يكشف أسباب أزمة كهرباء الجيزة.. إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على غزة

وأكد أن تفعيل فكرة ربط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء جوادر الباكستاني سيكون له أثر إيجابي في تسهيل حركة التجارة بين البلدين، فضلًا عن تحويل باكستان إلى مركز للتجارة بين دول وسط آسيا والدول الإفريقية عبر مصر، خاصة في حال اقتران ذلك بجذب أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وتدشين منطقة صناعية باكستانية في مصر.

