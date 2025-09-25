أستاذ علوم سياسية عن مزاعم نتنياهو بعودة اليهود للوطن القديم: تخاريف واحد مختل عقليا

قالت الدكتورة هبة البشبيشي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي زعم فيها أن "الشعب اليهودي عاد إلى الوطن القديم الذي ينتمي إليه أجداده، ومعظم الفلسطينيين الذين يعيشون هنا اليوم جاءوا بعده"، هي مجرد أكاذيب وتخاريف لا تمت للحقيقة بصلة، متابعة أن الهدف من هذه التصريحات هو خلق عذر تاريخي لتبرير جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

خبيرة: نتنياهو شخص مريض وقدراته العقلية غير مضبوطة

وأكدت البشبيشي في تصريح خاص لـ"فيتو" أن نتنياهو من أصول بولندية، متسائلة: "عن أي جد يتحدث إذن؟"، معتبرة أنه يعاني من اضطرابات نفسية وقدراته العقلية غير مضبوطة.

وأوضحت أن ما يشغل تفكيره هو أهدافه الاستعمارية التي قد تقود المنطقة بأكملها إلى حافة الهاوية، في ظل الجرائم اليومية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني ومحاولاته المستمرة لإيجاد مبررات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

مشكلة نتنياهو تكمن فى عدم المحاسبة من أحد سواء من القانون الدولي أو المحاسبة التاريخية

وتابعت أن مشكلة نتنياهو تكمن في عدم محاسبته من أي جهة، سواء من القانون الدولي أو المحاسبة التاريخية والإعلامية، ولهذا السبب، يختلق الأكاذيب ويروي قصصًا وهمية غير صحيحة.

وأضافت أن الرد عليه يجب أن يكون سريعًا من قِبل المسؤولين الفلسطينيين والعرب، خاصةً وأن نتنياهو لا علاقة له بالأراضي الفلسطينية.

نتنياهو يزعم: الشعب اليهودي عاد إلى الوطن القديم الذي

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن اليهود انتشروا من أرض إسرائيل إلى أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، وأن "الشعب اليهودي عاد إلى الوطن القديم الذي ينتمي إليه أجداده".

أضاف نتنياهو: "دائما كنا نقول: في العام القادم في أورشليم، في العام القادم في أورشليم.. جدّي الأكبر وصل إلى هنا في القرن الـ19. ومعظم الفلسطينيين الذين يعيشون هنا اليوم جاؤوا بعد وصوله".

وأردف نتنياهو: "هذه هي قصّتنا: من ناحية، عودتنا إلى وطننا القديم الذي يعود إليه أجدادنا، ومن ناحية أخرى، بناء دولة أصبحت رائدة في التكنولوجيا والابتكار. نحن (وادي السيليكون) في الشرق الأوسط، مجتمع ديمقراطي رغم الهجمات المستمرة من دول تسعى يوميًا لتدميرنا".

