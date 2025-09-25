سرايا القدس تعلن استهداف دورية للاحتلال على حاجز سطح مرحبا برام الله

أعلنت سرايا القدس – كتيبة رام الله، في بيان لها اليوم، أنها استهدفت دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تمركزها على حاجز سطح مرحبا.

مداهمات الفجر، الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا بينهم طفل في الضفة الغربية

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيا، بينهم طفل، خلال حملة مداهمات واسعة فجر اليوم في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وتركزت الاعتقالات في مدن نابلس ورام الله وجنين والخليل، حيث داهمت القوات عددا من المنازل وفتشتها بشكل دقيق قبل أن تقتاد المعتقلين إلى مراكز التحقيق.

15 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

وفي قطاع غزة كشفت مصادر في مستشفيات القطاع، عن سقوط 15 شهيدا فلسطينيا في غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم.

مقتل جندي إسرائيلي على يد عناصر حماس في غزة

وكشفت مصادر عبرية، اليوم الخميس، أن الرقابة العسكرية سمحت بنشر نبأ مقتل جندي إسرائيلي من لواء "ناحال" في معارك مدينة غزة، في إطار عملية "عربات جدعون 2".

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي برتبة رقيب أول يدعى تشالاتشو شمعون دمالاش، البالغ من العمر 21 عامًا، وينحدر من مدينة "بئر السبع" جنوبي إسرائيل.



وخدم الرقيب أول دمالاش، في صفوف القوات المنضوية ضمن الكتيبة (932) التابعة للواء "ناحال"، المشارك في الحرب على حركة حماس في قطاع غزة، وفقًا لإذاعة الجيش.

وكان دمالاش يؤدي واجب الحراسة في موقع محصّن لجيش الإحتلال الإسرائيلي على أطراف حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة عندما أطلق قناص من "حماس" النار عليه وأرداه قتيلًا.

وأشارت الإذاعة إلى أن جنودًا آخرين من الجيش كانوا متمركزين في الموقع، نفذوا بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي، عمليات بحث واسعة عن القناص، دون جدوى.

قنص عن بُعد

من جهته، قال دورون كدوش مراسل إذاعة جيش الاحتلال: إنه “مساء أمس، نحو الساعة الخامسة، كان أحد جنود الكتيبة 932 من لواء ناحال يتمركز في نقطة حراسة عند موقع عسكري على أطراف حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة”.

وأضاف: “خلال وجوده في الموقع، أطلق قناص من حماس رصاصة دقيقة أصابته مباشرة وأدت إلى مقتله، من مسافة بعيدة دون أي محاولة اقتراب أو اقتحام للنقطة”.

وأشار إلى أنه “فور الحادث، شرعت القوات المتمركزة في الموقع بعمليات تمشيط في المنطقة، مدعومة بنيران من الجو في محاولة لتعقّب القنّاص واستهدافه، وحتى اللحظة، لم يُعلن عن تحييد منفذ العملية”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بعد مقتل دمالاش ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى خلال الحرب على غزة إلى 912 قتيلًا.

