سرايا القدس تعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في وسط غزة

سرايا القدس، فيتو
أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من استهداف آلية عسكرية إسرائيلية أثناء توغلها في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بعبوة ناسفة .

خسائر مؤكدة في صفوف جيش الاحتلال

وأوضحت سرايا القدس أن التفجير أدى إلى تدمير الآلية بشكل كامل، في إطار سلسلة عملياتها ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة.

العملية العسكرية الإسرائيلية

وتأتي هذه العملية في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية داخل قطاع غزة، وسط تصاعد الاشتباكات المسلحة في عدة محاور.

وكشف موقع أكسيوس أن مبعوث دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ويتكوف يلتقي، اليوم الأربعاء، في العاصمة البريطانية لندن، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، لبحث إمكانية التوصل إلى صفقة تتعلق بملف غزة.

فرصة خلال أسبوعين بشأن مفاوضات غزة


ونقل الموقع عن مصادر أمريكية أن واشنطن تعتقد بوجود فرصة خلال الأسبوعين المقبلين لاستئناف المفاوضات بشأن وقف الحرب في غزة والإفراج عن المحتجزين.

