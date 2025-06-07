جولات ميدانية مكثفة لمديري مستشفيات قصر العيني خلال ثاني أيام العيد (صور)

شدّد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، على ضرورة التواجد الميداني لمديري المستشفيات ورؤساء الأقسام خلال أيام عيد الاضحى، ومتابعة انتظام سير العمل داخل المستشفيات الجامعية، وضمان الجاهزية الكاملة لتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى والمترددين.

جولات لمديري مستشفيات جامعة القاهرة

وأجرت قيادات مستشفيات قصر العيني جولات تفقدية مكثفة في ثاني أيام عيد الأضحى، السبت 7 يونيو 2025، داخل المستشفيات التابعة لها، للوقوف ميدانيًا على آليات العمل، ودعم الفرق الطبية والتمريضية والفنية والإدارية، وتذليل أية عقبات قد تعوق سير العمل.

جولات لمديري مستشفيات جامعة القاهرة

وقام الدكتور أحمد محمود، مدير مستشفى النساء، بجولة شاملة داخل أقسام المستشفى، حيث أشاد بانضباط العمل وجهود الفرق الطبية والتمريضية والعمال خلال أيام العيد، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر والدعم النفسي والمهني للكوادر العاملة. كما تابع الدكتور محمد عبد المجيد الأوضاع داخل مستشفى المنيل التخصصي من خلال جولة ميدانية موسعة، اطمأن خلالها على جاهزية الفرق الطبية والطوارئ، مثمنًا التزام العاملين بأداء مهامهم بأعلى درجات المسؤولية.

جولات لمديري مستشفيات جامعة القاهرة

توافر الأدوية والمستلزمات بمستشفى الباطنة بقصر العيني

وفي مستشفى الباطنة، قامت الدكتورة نهى خليل، مديرة المستشفى، بجولة تفقدية لمتابعة انتظام استقبال الحالات والتنسيق الفوري مع الأقسام المعنية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة. كما تأكدت من توافر الأدوية والمستلزمات، وكفاءة عمل المعمل، ووحدة المناظير، ووحدة الغسيل الكلوي.

جولات لمديري مستشفيات جامعة القاهرة

قام الدكتور ديفيد ظريف، نائب مدير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، بالمرور على أقسام المستشفى في ثاني أيام عيد الأضحى، لمتابعة سير العمل والتأكد من تواجد الأطقم الطبية في مواقعهم. حيث تفقد وحدة الطوارئ واطمأن على جاهزية الفريق الطبي واستعداده للتعامل مع أي حالات طارئة.

كما شملت الجولة بنك الدم، قسم الأشعة، غرف عمليات الطوارئ، وحدة الغسيل الكلوي، وحدتي شريف مختار والجندي، بالإضافة إلى أقسام الرعاية بالدور التاسع جناح (د)، والدور الثامن جناح (د)، والدور السابع جناح (C)، ورعاية (9أ)، حيث حرص على التأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل.

جولات لمديري مستشفيات جامعة القاهرة

دعم كامل للأطقم الطبية بمستشفى أبو الريش الياباني

وفي مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي (أبو الريش الياباني)، قامت الدكتورة مريام عزيز، نائب مدير المستشفى، بإجراء جولة تفقدية في ثاني أيام العيد للاطمئنان على الحالة العامة بالمستشفى، ومتابعة التعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الدعم الكامل للأطقم الطبية، والأمن، والخدمات المعاونة، مشيدة بروح الفريق الواحد التي تميز أداء المستشفى.

وتم المرور على جميع أقسام المستشفى، والتأكد من انتظام العمل في المعمل، والأشعة، وبنك الدم، وعدم تأخر المرضى في تلقي الخدمات الطبية.

جولات لمديري مستشفيات جامعة القاهرة

واستُكملت الجولات الميدانية على مستشفى الطوارئ وبعض الوحدات الحرجة داخل مستشفيات قصر العيني، حيث قام نائب مدير مستشفى الطوارئ، الدكتور محمد عطية، بتفقد المستشفى، وقام خلال جولته بالتوجيه بسرعة إجراء الكشف الطبي وتقديم الخدمات المطلوبة للمرضى، كما مر على مكتب مراقبة الوقت وتأكد من انتظام العمل، بالإضافة إلى المرور على عدد من الوحدات الحيوية للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات، ووجود احتياطي يكفي طوال إجازة العيد.

جولات لمديري مستشفيات جامعة القاهرة

وشملت الجولة وحدة الرعاية المركزة (وحدة حسام موافي)، حيث تم التواصل مع الدكتور عمرو عبد الرحيم أثناء متابعته لحالاته، إلى جانب التواصل مع الأطباء المقيمين بالوحدة، والمرور على وحدة السكتة الدماغية، وزيارة بعض المرضى، والتأكد من أن الخدمة الطبية تُقدَّم على الوجه الأكمل.

جولات لمديري مستشفيات جامعة القاهرة

وفي مستشفى المنيل البحري، تولّى الدكتور محمد عمرو عملية التفقد بنفسه، واطّلع على تفاصيل سير العمل في الأقسام المختلفة، مشيدًا بانضباط الفرق الطبية وسرعة استجابتها لاحتياجات المرضى. كما أجرت الأستاذة الدكتورة نهى شاهين، مديرة مستشفى المنيل القبلي، جولة تفقدية راقبت خلالها التزام الأطقم الطبية، والأمنية، والإدارية، ومرّت على جميع وحدات المستشفى، خاصة الرعايات المركزة، لحل أية مشكلات بشكل فوري بالتعاون مع رؤساء الأقسام.

جولات لمديري مستشفيات جامعة القاهرة

وأكد جميع مديري المستشفيات خلال جولاتهم على ضرورة التواصل والتنسيق المستمر مع رؤساء الأقسام لتسهيل انتقال المرضى وتكامل الخدمات العلاجية، بما يعكس روح التعاون والتناغم التي أصبحت سمة مميزة في المنظومة الطبية بمستشفيات قصر العيني، والتي تشهد تطورًا تنظيميًا ومهنيًا ملحوظًا في ظل القيادة الواعية.

جولات لمديري مستشفيات جامعة القاهرة

تأتي هذه الجهود تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبمتابعة مباشرة من الدكتور حسام صلاح مراد، وإشراف نواب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، تأكيدًا على التزام مستشفيات جامعة القاهرة بتقديم خدمات صحية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة والإنسانية، خاصة في أوقات الأعياد والمناسبات.

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