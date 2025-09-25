رونالدو يطالب بعودة نيمار لقيادة البرازيل في المونديال

دعا البرازيلي رونالدو، المتوج بطلا للعالم مرتين مع المنتخب البرازيلي، إلى عودة نيمار لصفوف السيليساو لخوض نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأكد الظاهرة أن البرازيل "لا تملك لاعب كرة قدم آخر مثله".

ويشارك نيمار بانتظام مع ناديه سانتوس الذي عاد إلى صفوفه في يناير الماضي، ولم يستدعِه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للمشاركة في التصفيات.

وقال رونالدو: إن نيمار البالغ من العمر 33 عاما وعلى الرغم من تعرضه للإصابات، لا يزال "لاعبا حاسما في سيليساو".



وشدد خلال فعالية ترويجية في ساو باولو إلى جانب نيمار على أنه "ليس لدينا لاعب كرة قدم آخر مثل نيمار، ونأمل أن يكون جاهزا تماما لكأس العالم".

ولم يرتدِ نيمار قميص البرازيل منذ أكتوبر 2023، عندما تعرض لإصابة خطيرة في الركبة ضد الأوروجواي في التصفيات المونديالية.

وكان أنشيلوتي أكد أنه "يجب أن يصل لحالة بدنية جيدة لمساعدة المنتخب الوطني على تقديم أفضل ما لديه في كأس العالم" وذلك تعليقا على غياب نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي السابق عن آخر مباراتين في التصفيات مطلع سبتمبر الجاري.

وتأهلت البرازيل حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في كأس العالم (5 ألقاب) إلى العرس العالمي بإنهائها التصفيات الأمريكية الجنوبية في المركز الخامس.

