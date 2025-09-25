الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رونالدو يطالب بعودة نيمار لقيادة البرازيل في المونديال

نيمار
نيمار

دعا البرازيلي رونالدو، المتوج بطلا للعالم مرتين مع المنتخب البرازيلي، إلى عودة نيمار لصفوف السيليساو لخوض نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأكد الظاهرة أن البرازيل "لا تملك لاعب كرة قدم آخر مثله".

ويشارك نيمار بانتظام مع ناديه سانتوس الذي عاد إلى صفوفه في يناير الماضي، ولم يستدعِه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للمشاركة في التصفيات.

وقال رونالدو: إن نيمار البالغ من العمر 33 عاما وعلى الرغم من تعرضه للإصابات، لا يزال "لاعبا حاسما في سيليساو".


وشدد خلال فعالية ترويجية في ساو باولو إلى جانب نيمار على أنه "ليس لدينا لاعب كرة قدم آخر مثل نيمار، ونأمل أن يكون جاهزا تماما لكأس العالم".

ولم يرتدِ نيمار قميص البرازيل منذ أكتوبر 2023، عندما تعرض لإصابة خطيرة في الركبة ضد الأوروجواي في التصفيات المونديالية.

وكان أنشيلوتي أكد أنه "يجب أن يصل لحالة بدنية جيدة لمساعدة المنتخب الوطني على تقديم أفضل ما لديه في كأس العالم" وذلك تعليقا على غياب نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي السابق عن آخر مباراتين في التصفيات مطلع سبتمبر الجاري.

وتأهلت البرازيل حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في كأس العالم (5 ألقاب) إلى العرس العالمي بإنهائها التصفيات الأمريكية الجنوبية في المركز الخامس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرازيلي رونالدو المنتخب البرازيلي نيمار نهائيات كأس العالم 2026 الولايات المتحدة البرازيل كأس العالم

مواد متعلقة

شرط أنشيلوتي لضم نيمار لقائمة البرازيل في مونديال 2026

مليار دولار جات له من السما، رجل أعمال يورث كامل ثروته إلى نيمار رغم عدم معرفته به

أنشيلوتي: حان وقت تتويج البرازيل بكأس العالم واستبعاد نيمار لأسباب فنية

أنشيلوتي عن استبعاد نيمار ورودريجو من قائمة البرازيل: يعرفون أرقام هاتفي

الأكثر قراءة

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

قمة الأهلي والزمالك، مواعيد الجولة التاسعة من الدوري المصري

أخبار مصر: خطر سد النهضة يزحف على السودان ومصر، لحظة وفاة لاعب تنس الطاولة سمير الطنطاوي، وباء ليس له علاج يضرب أمريكا

وزير الدفاع الإيطالي: إرسال سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول المساعدات إلى غزة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 7 أصناف منها الفاصوليا والليمون ومفاجأة عن الطماطم

حصاد 8 جولات بالدوري، المصري يتفوق على الزمالك والأهلي

خدمات

المزيد

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads