شرط أنشيلوتي لضم نيمار لقائمة البرازيل في مونديال 2026

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، أن حالة نيمار دا سيلفا البدنية ستكون حاسمة في ضمه للسيليساو في كأس العالم 2026، بعد استبعاده من التشكيلة الأخيرة لمباراتي التصفيات.

أنشيلوتي يستبعد نيمار من آخر قائمة للبرازيل

واستبعد أنشيلوتي البرازيلي نيمار (33 عاما) من قائمة الفريق التي تضم 23 لاعبا لمباراتي تشيلي وبوليفيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، مرجعا السبب لإصابة بسيطة في عضلات الساق. ورغم ذلك، قال نيمار في وقت لاحق إن استبعاده كان لأسباب فنية.

ولم يرتدِ لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق القميص الأصفر الشهير منذ أكتوبر 2023 عندما تعرض لإصابة خطيرة في أربطة الركبة، عرقلت محاولات عودته.

أنشيلوتي يحدد شرط انضمام نيمار لقائمة السامبا

وقال أنشيلوتي لشبكة (ESPN) البرازيلية: "لن نتابع كيف يلعب نيمار بالتأكيد. يعرف الجميع موهبته".

وأضاف: "في كرة القدم الحديثة، يجب أن يكون اللاعب في حالة بدنية جيدة للاستفادة من موهبته. لن يواجه أي مشاكل في الانضمام للمنتخب البرازيلي إذا كان في أفضل حالاته البدنية".

وتابع: "يريد الجميع نيمار في المنتخب الوطني في حالة بدنية جيدة. لقد تحدثت معه وقلت له: لديك الوقت للاستعداد بأفضل طريقة للانضمام للمنتخب ومساعدة الفريق على تقديم أفضل ما لديه في كأس العالم".

وأظهر نيمار لمحات من التألق منذ عودته إلى نادي طفولته سانتوس قادما من الهلال السعودي.

ورغم ذلك، ظهرت معاناته الشهر الماضي عندما غادر الملعب باكيا بعد هزيمة سانتوس الساحقة 6-صفر أمام فاسكو دا غاما.

أنشيلوتي يحدد مركز نيمار المفضل

وقال أنشيلوتي إنه يرى نيمار يلعب في وسط الملعب إما لاعب وسط مهاجم أو مهاجما.

وتابع: "تحدثت معه، كل شيء واضح، الفكرة لا تزال كما هي".

وأردف: "لا يمكنه اللعب على الأطراف لأن كرة القدم الحديثة تحتاج إلى مهاجمين يتمتعون بمستوى بدني عال، هذا مهم جدا. يمكنه اللعب كلاعب وسط مهاجم من دون مشاكل".

ستلعب البرازيل، التي تأهلت بالفعل لكأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية في سول، بالعاشر من أكتوبر المقبل.

