من يرأس مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني؟.. مشاورات بين الأحزاب الكبرى لاختيار ثلاثي هذه المناصب.. أستاذ قانون دستوري يحدد معايير الاختيار.. وصفوت الشريف أشهر من جلس على الكرسي

تشهد الأيام الحالية أعلى درجات التنسيق بين الأحزاب الكبيرة في المشهد السياسي الحالي وهى مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية، وذلك في ظل الاستعداد لتشكيل مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثانى واختيار رئيسا ووكليين له في ذلك الفصل التشريعي، وكذلك في ظل الاستعداد لانتخابات مجلس النواب 2026.

مشاورات سياسية بين الأحزاب

ووفقا للمعلومات، فإن هناك مشاورات تتم حاليا، بين تلك الأحزاب الكبيرة، باعتبارها أكبر الكتل السياسية التى لها قواعد شعبية وحصلت علي عدد كبير من مقاعد مجلس الشيوخ الجديد، مقارنة بباقي الأحزاب السياسية.

ووفقا للمعلومات، أن التنسيق بين تلك الأحزاب السياسية بدأ بالفعل مع بداية تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ، وتزداد درجة التنسيق حاليا مع اقتراب انتخابات مجلس النواب وكذلك اقتراب اختيار رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب.

ومن المتوقع أن يتم استكمال التنسيق في اختيار رئيسا المجلسين، والوكيلين في كل مجلس، بحيث يتم التوافق علي مرشحى تلك المناصب الهامة لخوض عملية الانتخابات التى من المقرر إجراؤها عقب تشكيل المجلسين.

وأكدت المعلومات، أن الهدف من ذلك التنسيق هو تحقيق التوازن بين الكيانات والكتل السياسية الممثلة بالمجلس.

قرار المعينين بمجلس الشيوخ

ومن المقرر أن يتم انتظار قرار الرئيس السيسي بتعيين 100 نائب بمجلس الشيوخ، حتى يكتمل تشكيل المجلس، ومن ثم يمكن تحديد أقرب المرشحين لرئاسة ذلك منصب رئيس مجلس الشيوخ.

اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ



فيما حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات رئيس المجلس الشيوخ، كالتالي:

مادة 8

رئيس المجلس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه، وفقًا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.

وله أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.

مادة 9

يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.

ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. وله أن يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضحها، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما ينتهى إليه رأى المجلس فى الموضوعات المعروضة عليه.

وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة فى هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.

مادة 10

لرئيس المجلس دعوة أى من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل، ويرأس جلسات اللجان التى يحضرها.

وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقًا للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن.

مادة 11

لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحدهما فى رئاسة بعض جلسات المجلس.

وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة.

ضوابط انتخاب رئيس مجلس الشيوخ

كما نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط انتخاب رئيس المجلس، حيث تنص المادة 13 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًّا من الأعضاء.

انتخاب رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة في المدة التي يحددها لكل مترشح، أن يعرّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويجرى الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.

وتنص المادة 14 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

كما تنص المادة 15 على: يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.

شروط اختيار رئيس مجلس الشيوخ

ومن جانبه قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن منصب رئيس مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، لابد أن يكون له عدد من الضوابط والشروط.

وأضاف فوزى في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن رئيس المجلس يمكن أن يكون رجلا أو سيدة، وعضوا منتخبا أو معينا، حيث لا يوجد أي فرق بينهم.

وتابع أستاذ القانون الدستوري: “أرى ضرورة عدد من الشروط الواجب توافرها في شخص من يتم اختياره وانتخابه رئيسا للمجلس، منها، ضرورة أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأعضاء لأنه عضو قبل أن يكون رئيس المجلس، وأن يطبق اللائحة الداخلية للمجلس تطبيقا حقيقيا وبمرونة في التطبيق، ويجب أن يجيد عدد من اللغات الأجنبية أو واحدة على الأقل، بالإضافة إلى اللغة العربية، وأن يكون قويا في اللغة العربية ولديه ملكة الإلقاء، عالما بالأساسيات الدستورية والنظم السياسية والتشريعات والتشريعات الاقتصادية".

اختيار رئيس مجلس الشيوخ الجديد

وحول مدى إمكانية اختيار رئيس مجلس الشيوخ الجديد من بين الأعضاء المعينين، قال فوزى: لا يوجد ما يحول أن يكون بين المعينين وهناك سوابق برلمانية في هذا الأمر، وهي سابقة مجلس الشعب الذى عين فيه د رفعت المحجوب ضمن الأعضاء المعينين بقرار جمهورى، وانتخب رئيسا للمجلس، وكانت فترة برلمانية ثرية في حينها.

وحول عنصر السن، أوضح أستاذ القانون الدستوري أن اعتبار السن ليس عنصر رئيسي في هذا الأمر، وإنما الأهم هو توافر الشروط السابق ذكرها، لاسيما وأن الاختيار يتم عبر الانتخاب بما يشمله من قدر كبير من التوافق.

وأشار فوزى، إلى أن بالإضافة إلى الشروط السابقة، يمكن إضافة ما يعرف بكاريزما الشخص ومدى قبوله وحضوره بين الآخرين.

أشهر رؤساء مجلس الشيوخ

وترصد فيتو أشهر الشخصيات التى تولت رئاسة مجلس الشيوخ منذ تأسيسه في 19 أبريل 1979 باسم مجلس الشورى المصرى وحتى موعد حله في 5 يوليو 2013، وهما مصطفى كمال حلمى، وصفوت الشريف، وكان قبلهما وبعدهما رؤساء آخرين كالتالى:

محمد صبحي عبد الحكيم كان أول رئيس لمجلس الشورى بعد تأسيسه عام 1979، ثم تولى لطفي من 1986 إلى 1989، ثم مصطفى كمال حلمي من 24 يونيو 1989 إلى 23 يونيو 2004، وبعده تولى صفوت الشريف من 2004 إلى 2011 وكان أقوى من تولى المنصب، ليأتى بعده أحمد فهمي من 2012 إلى يوليو 2013، كان آخر من تولى المنصب في مسماه القديم، حتى حل المجلس في 13 يوليو 2013.

